Alfredo Adame se descuida y revela que le gustan los travestis (VIDEO)

Después de su breve relación con Susan Quintana, el famoso conductor Alfredo Adame estuvo en boca de todos cuando se anunció su rompimiento y su ex pareja hizo una incómoda revelación acerca del tamaño del miembro reproductor del conductor.

Ahora una vez más el famoso Alfredo Adame vuelve a dar de que hablar con una polémica confesión que “Se le escapó” cuando le preguntaron acerca de su fugaz y fallida relación con Susan Quintana.

"Me mandaba fotos con el filtro de Instagram, y entonces yo veía una cara afilada, preciosa. La primera vez que la fui a ver al hotel, llegué y de repente me gritan de atrás, y volteo y veo una cosa de este tamaño enorme, que te voy a decir, la primera vez que la vi, la primera impresión, yo iba enamorado de una mujer y cuando la vi, hasta me pareció travesti".

Durante una entrevista en el medio “De primera mano” el famoso conductor dejó al descubierto todo acerca de su relación con Susan Quintana, alegando que las acusaciones que dio acerca de él son falsas y él siempre se portó como un caballero.

El conductor aseguró que no le afectan las acusaciones de su ex pareja y dejó en claro quien buscó a quien:

“Yo me le salí tres veces de su casa y la corrí tres veces de mi casa, la última le dije: ‘lo que quiero es que te largues de mi casa’. A mí ni me despeinó este escándalo, yo salí a nueve programas de televisión a decir: ‘es una dama, es una gran mujer, es una gran madre, es una gran persona’, incluso yo todavía di a entender que no había dado el ancho, y no hablo del ancho sexual”

Yo te voy a decir una cosa, yo la acepté como era, porque a mí me dijo: ‘yo soy esa mujer, que andas buscando, quiero ser feliz’. Ella me ponía fotos, fotos desnuda, no las que sacaron en la revista, porque esas no me las mandó a mí, esas se las mandó creo que ya sé a qué actor, porque él mismo me dijo: ‘conmigo también quiso'”.

Pero lo que más sorprendió fue la confesión que hizo cuando conoció a Susan Quintana, pues creyó que era un travesti:

Tras la declaración se le cuestionó por qué continuó con el encuentro si le pareció que era un travesti, y su respuesta dejó al descubierto sus gustos sexuales ocultos:

“Yo la conocí, y cuando la vi, dije: “esto parece travesti” me fui con las reservas y todo, después dije: “no pues si está muy guapa y todo”, porque los travestis son más guapos que las mujeres incluso, y entonces inicié la relación”