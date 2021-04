Alfredo Adame se defiende de los audios filtrados; todo es un montaje

Alfredo Adame reacciona a la filtración de un audio donde revela sus intenciones de robarse el presupuesto de su campaña política, mismo que causó gran indignación en las redes sociales. Ante dicha situación, el actor y conductor, ahora militante del partido Redes Sociales Progresistas, explicó en un video que todo se trata de un malentendido.

De igual forma, Alfredo Adame aprovechó la ocasión para explicar lo que se dice en el audio, el cual asegura, fue filtrado para desprestigiar su carrera política. Cabe destacar que algunos cibernautas han exigido al partido Redes Sociales Progresistas que le retiren su candidatura.

"Circuló un audio con imágenes sueltas de distintos momentos de mi vida pública y con un audio evidentemente editado y fuera de contexto que tiene como objetivo dañar mi candidatura, este montaje no refleja mis opiniones", mencionó Alfredo Adame en un video que ya circula en Internet.

Sobre el supuesto dinero que “se robaría”, el actor Alfredo Adame aseguró que no hablaba del presupuesto para su campaña política, sino de uno de sus negocios: "Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas; en ningún momento digo la palabra dinero".

Alfredo Adame asegura que el audio es un montaje

Alfredo Adame asegura que la filtración de los audios son un montaje y forman parte de una campaña de despretigio en su contra.

Por otro lado, Alfredo Adame ofreció una entrevista a El Universal para reiterar sus declaraciones, pues aseguró que dicho audio es un montaje y que la filtración forma parte de una campaña de desprestigio orquestada por Carlos Trejo, el youtuber "Rey Grupero" y un hombre de nombre Pablo Mendizábal.

Asimismo, el militante de Redes Sociales Progresistas señaló en entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva que, además de lo anteriormente señalado, a él no le importa si la gente no vota por él a causa de estos escándalos: “Yo no pierdo nada si la gente decide no votar por mi”.

