Alfredo Adame se defiende: "Yo no filtré los audios"

El conductor y también actor Alfredo Adame, destacó que Andrea Legarreta quien fuera su compañera en el matutino Hoy en los años 2000, le había sido infiel a su esposo, Erik Rubín; de hecho reveló que en Televisa lo conocían como 'Unicornio', por el cuerno tan grande que le había puesto su esposa en aquel entonces.

“Hace cuatro años Andrea habló mal de mi y después del programa me habló un reportero de TVyNovelas para preguntarme qué pensaba, yo le dije que no le daría entrevista y le dije que si publicaba algo lo demandaba. Me preguntó que por qué me había peleado con ella y le conté el incidente del 'cállate perra'. El reportero me preguntó que qué pensaba sobre la supuesta indelidad de Andrea a Erik que se rumoraba en aquellos años y le dije que Andrea me importaba un pepino, pero que Erik Rubín es una buena persona, decente y educado y que gracias a ella en Televisa a él le decían el unicornio. Sí lo dije, lo dije en una llamada privada que este cuate grabó”.

Entonces el polémico conductor y actor de telenovelas destacó que se trataba de una confusión, ya que aunque todos afirman que fue culpable y responsable tras la difusión de audios, Adame dijo que quien hizo todo ese alboroto fue otro colega de los medios; pues él tan solo le dio una entrevista provada y vía telefónica al reportero.

“El reportero va con Origel y le enseña el audio de lo que habló conmigo y Origel inmediatamente habla con Andrea y de a rato Andrea me marca a mi para reclamarle y le dije que sí lo había dicho, ella me dijo “pero no digas eso, yo no soy así”.

Después de muchos años, esto salió a relucir y fue la revista de entretenimiento TvNotas quien lo llamó para confirmar si era él la persona con la que se comunicó el reportero.

“TvNotas me habló y preguntó si era mi voz y les dije que sí y que era una conversación privada, es mi libertad de expresión y que tenía la libertad de decir lo que a mi se me pegara la gana en una plática privada. El reportero quería que volviera a decir que Andrea era una pu.... y le dije que no lo iba a hacer, que en el audio lo decía”.

Hubo confusión en cuanto a lo que se dijo desde un principio; pues de asegurar que le había sido infiel, el actor se retractó y dijo que él en ningún momento aseguró esto; sin embargo su afirmación quedó en duda.

“Yo no sé si fue infiel o no, pero eso era lo que se decía como cuatro o cinco veces. Las redes fueron benevolentes conmigo. Creo que la verdad es una sombra implacable que va a pasos agigantados y así por más que corras tarde o temprano si hiciste daño a alguien te va a alcanzar".

Sin duda este ha sido un golpe muy fuerte no solo para Andrea Legarreta, sino también para su familia que en casos como estos nunca la ha desamparado, pero eso no quita que se sufra violencia de manera constante; así como agresiones verbales.

“Andrea abrió la boca prematuramente y dijo que una demanda y pues se las hará a la revista o a Juan José Origel porque yo no publiqué los audios y en la entrevista de Tv Notas yo no hice referencia a que ella era tal o cual. Dijo que el miércoles hablaría más de mi y de la violencia de género y no, simplemente no pasó, ya no volvió a abrir la boca, creo que le calentaron la cabeza en ese momento y quería echarme a la gente encima”.

