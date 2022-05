Alfredo Adame rompe en llanto ante las acusaciones de ser un mal padre

Cibernautas esperan que el nuevo reality show de TV Azteca ayude a mejorar la actitud del actor.

La participación de Alfredo Adame en 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!' sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora ha conmovido a gran parte del público televidente al no poder evitar romper en llanto al recordar que ha sido llamado mal padre por sus hijos.

Visiblemente afectado por el trato que ha recibido por parte de sus compañeros desde el inicio de la competencia, el controversial actor y presentador de televisión abrió su corazón y en un plática que sostuvo con su ahora ex novia Magaly Chávez y el payaso Oskarín de Los Destrampados reveló que el distanciamiento con sus hijos le ha dolido bastante.

El controversial presentador envió un amoroso mensaje a sus hijos en televisión nacional.

“Considero totalmente injusto que me hayan dicho mal. Si alguien fue buen padre, fui yo; a mis hijos les di la vida, les di amor, cariño, respeto, los apoyé en todo en absoluto… Siempre fui su mejor amigo, siempre fui su mejor compañero, siempre fui su papá y creo que fui el mejor papá”, declaró entre lágrimas ante las cámaras de 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!'.

Motivados por sus dos compañeros, él los invitó a tener un reencuentro: “Diego, Sebastián y Alejandro los amo, los quiero mucho; espero que podamos algún día llegar a arreglar nuestras diferencias… Yo les ofrezco vernos en algún lugar, un abrazo, un beso, sin recriminaciones. Yo estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez”.

¿Mary Paz Banquells puso a sus hijos en contra?

No obstante, un detalle que llamó la atención es que insinuó que Mary Paz Banquells puso a sus hijos en contra, lo cual provocó que él se enojara hasta el punto de negarlos: “No concibía porque siendo yo tan buen padre me habrían tratado de esa manera, pensé que no merecía ese trato y adopté esa actitud”.

Recordemos que Alfredo Adame y Mary Paz Banquells se casaron en 1992 y terminó en 2017; durante los 25 años que duró su matrimonio, la mamá procreó 3 hijos: Diego, Sebastián y Alejandro. Desafortunadamente, su divorció se convirtió en una guerra de dimes y diretes que parece no tener fin.

¿Qué hace Alfredo Adame?

El actor se ha unido al nuevo reality show de supervivencia de TV Azteca junto a otras 11 celebridades que compiten por un cuantioso premio.

Tras una fallida carrera política y múltiples escándalos que afectan su imagen pública, Alfredo Adame participa en 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!', el nuevo reality show de supervivencia extrema de TV Azteca. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor ha sido críticado por su mala condición física dentro del programa.

Fotografías: Redes Sociales