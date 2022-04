Alfredo Adame responde a Carlos Trejo por supuesto romance gay

Alfredo Adame arremete contra Carlos Trejo

Alfredo Adame fue cuestionado sobre las declaraciones de Carlos Trejo, donde aseguraba que el conductor mantiene una relación con su productor y bromeando responde “¿Apoco no está guapo mi novio?”.

En una reciente entrevista, Carlos Trejo señaló que Alfredo Adame mantiene una relación homosexual con su productor Fernando Ramírez y que el romance con Magaly Chávez es solo apariencia.

Ahora es el conductor Alfredo Adame quién responde a las declaraciones Carlos Trejo, sobre su orientación sexual.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Carlos Trejo quiere subir al ring con Alfredo Adame, y le ofrece 75 mil pesos.

¿Por qué pelean Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Carlos Trejo señaló que Alfredo Adame mantiene una relación con su productor

Recordemos que desde hace varios años Alfredo Adame y el "Cazafantasma" Carlos Trejo han estado involucrados en múltiples peleas y declaraciones.

En medio de la guerra de declaraciones, Carlos Trejo aseguró que Alfredo Adame es homosexual y afirmó que desde hace varios años sostiene una relación con su productor Fernando Ramírez e inclusive destacó que ya vivían juntos.

Alfredo Adame en una entrevista para el programa “Venga la Alegría” contestó y en forma de burla presentó a su supuesto novio.

“Sí, ya salí del clóset de mi relación, vente Fernandito para que vean, ¿apoco no está guapo mi novio?”

De igual forma, señaló que no se le puede creer a Carlos Trejo: “Que puedes pensar del mamarracho ese, qué puedes pensar de un alcohólico, drogadicto, mal viviente”

Carlos Trejo habría amenazado al productor de Alfredo Adame

Alfredo Adame asegura que Carlos Trejo amenazó de muerte a su productor

De igual forma, el productor del conductor Alfredo Adame, Fernando Ramírez, aseguró que las declaraciones de Carlos Trejo surgieron como venganza por no haber querido trabajar con él.

“Su coraje fue que dejé de trabajar con él para estar con Alfredo”

Alfredo Adame destacó que Fernando Ramírez había tenido planes de trabajar con Carlos Trejo, sin embargo después de muchas negociaciones, no se logró.

“Trejo le habló a él para que le produjera un programa de Youtube. Después de tres meses de negociaciones, donde iba y les gorroneaba la comida, los cafés, no ponía un peso para nada… me habló a mí y me dijo ‘quiero hacer un programa contigo’. Se vino conmigo”

De igual forma Alfredo Adame señaló que Carlos Trejo había mandado mensajes amenazando de muerte al productor.

