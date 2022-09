Alfredo Adame requerirá cirugía tras fuerte golpiza, fue atacado con una piedra

Alfredo Adame revela nuevos detalles sobre la agresión que sufrió.

Tras la fuerte agresión que sufrió Alfredo Adame dio a conocer nuevos detalles del ataque, además de que confirmó que tiene cuatro fracturas en el pómulo, tres externas y una interna, razón por la cual necesitará un cirugía, en donde le implantará placas de titanio, además de que existe un posible daño en la retina, que le afectaría la visión.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que el conductor Alfredo Adame fue víctima de una fuerte golpiza el pasado 28 de septiembre, cuando aparentemente se ofreció a ayudar a las víctimas de un ataque, donde murió un policía; sin embargo terminó siendo agredido verbal y físicamente por dos sujetos.

Tras los hechos, Alfredo Adame se dejó ver frente a los medios de comunicación; generando gran preocupación en el medio de la farándula, pues su heridas eran visiblemente graves, situación que el conductor confirma.

Alfredo Adame revela nuevos detalles de su agresión

¿Qué le pasó a Alfredo Adame?

En un reciente encuentro con la prensa, a su salida del hospital, Alfredo Adame dio a conocer nuevos detalles sobre su estado de salud, revelando que la inflamación en el ojo, le impide a los doctores conocer si existe desprendimiento en la retina, sin embargo de existir podría estar en riesgo su visión.

De igual forma reveló la existencia de un video donde se observa toda la agresión que sufrió, sin embargo este no será compartido por el momento, ya que forma parte de la carpeta de investigación.

Dicho clip muestra a su atacante tomando una piedra, lo que confirma la teoría de médicos y peritos de que Adame fue golpeado con un objeto y no “a puño limpio”.

“Ya apareció un video donde el tipo que me agredió, el que me llega por atrás y me golpea; agarra una piedra y me llega con la piedra, ya está el video, esto se va a periciales y no se puede mostrar el video”, dijo.

¿Cómo se encuentra Alfredo Adame?

¿Cómo se encuentra de salud Alfredo Adame?

Luego de ser valorado por los médicos, Alfredo Adame dio a conocer que será sometido a una cirugía del rostro, en las próximas semanas.

Además explicó que su ojo está más inflamado que el día de la agresión, por lo que fue canalizado al Instituto Nacional de Rehabilitación para una ecografía y confirmar o descartar posible daño en la córnea.

Sobre sus agresores, Alfredo Adame reveló que ya fueron detenidos y que contaban con un historial delictivo.

