Alfredo Adame regresa a Televisa tras perder en las elecciones

El actor y también político Alfredo Adame causó revuelo en las redes sociales al hablar en un reciente encuentro con la prensa sobre sus planes, los cuales involucran a Televisa y que ocurrirán después de la contienda electoral celebrada el pasado seis de junio y en la cual competía por el cargo de diputado del Distrito 14 del Tlalpan.

De acuerdo a declaraciones del actor, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, Televisa ya se puso en contacto con él, aunque también podría dedicarse al teatro: "Viendo qué es exactamente lo que voy a hacer ahorita; estoy contemplando varias cosas, Televisa me ofrece varias cosas. Y por otro lado, cosas de teatro, muchas cosas”.

Asimismo, el ex candidato del partido Redes Sociales Progresistas aseguró que la televisora de San Ángel le ha pedido que vuelva a trabajar con ellos y que le han quitado el veto que tenía: "Les interesa que siga trabajando con Televisa. Hay varios proyectos, varios ofrecimientos… Ya me levantaron el veto que tenía y aquí estoy, ya con gafete, funcionando y todo".

Alfredo Adame denuncia fraude en las Elecciones 2021

Con el 0.7% de los votos, el actor perdió la diputación por el distrito 14 de Tlalpan.

Por otro lado, el actor habló sobre el aprendizaje que le dejó la pasada contienda electoral, de la cual asegura que le causa tristeza como la corrupción afectó la democracia: “Está muy claro que las despensas y la compra de votos siguen empeorando a este país; la gente, por una despensa que les dura 3 días, compromete el futuro de sus hijos".

Finalmente, Alfredo Adame aseguró que le robaron la elección, pero que no le afecta haber sido el último lugar de Tlalpan: "Yo no soy ardido, yo soy un exitoso y triunfador hombre, además de empresario, hombre de negocios y lo he demostrado durante años. Entonces, ¿arderme por qué? Yo soy un triunfador y yo no perdí absolutamente nada”.

¿Te agrada la idea del regreso de Alfredo Adame a Televisa? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales