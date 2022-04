Alfredo Adame rechazó y menospreció a su hijo Sebastián por ser homosexual

Durante una cómoda entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para la selección ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, Mary Paz Banquells dio sorprendentes detalles sobre lo que fue su matrimonio con Alfredo Adame, y ahí, confesó que el actor sí rechazó y menospreció a su hijo Sebastián por ser homosexual, algo que ella no pudo tolerar.

La actriz detalló que ella sí le expresó su apoyo, pues lo ama a él y su amor no depende de sus preferencias sexuales, pero lamentablemente el también presentador no pensó igual, y no tomó nada bien la noticia.

“Él rechazó a mi hijo por su homosexualidad y pues definitivamente… yo mi hijo lo amo por el ser humano que es, no amo su preferencia sexual, amo al ser humano”.

El mismo Adame insiste que no desea reconciliarse con sus hijos, quienes le pagan con la misma moneda y se alejaron de él, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Alfredo Adame rompía la paz de Mary Paz Banquells

Mary tenía el autoestima muy bajo por culpa del actor

La querida actriz mexicana se dice orgullosa de sus tres hijos, pues son hombres de bien, aunque lamenta todo lo sucedido con su ahora ex esposo, quien la hizo vivir momentos muy tormentosos mientras ella intentaba arreglar su matrimonio en medio de una crisis.

Mary Paz Banquells, ex esposa de Adame, confesó que cuando se iba de vacaciones con sus tres hijos y aún no se separaba del actor y productor, él les decía que los alcanzaría para estar con ellos, ya todos se sentían incómodos, pues con su llegada se acabaría la paz que había lejos de él.

Cuando ella se decidió a divorciarse, recibió todo el apoyo de sus hijos, quienes desde el primer momento la apoyaron totalmente, pues ni ellos estaban cómodos con su propio papá.

El acoso que sufría por parte del actor la llevó a incluso cambiarse el look para poder salir a las calles, pues las fans de su ex esposo no la dejaban tranquila.

¿Cuál es la edad de Alfredo Adame?

El actor se mantiene en diversos escándalos que dan mucho de qué hablar

El actor, productor y presentador, nació el 10 de junio de 1958 en Guadalajara, Jalisco, Actualmente tiene 63 años de edad, pero la edad no le impide protagonizar escándalos que se viralizan en redes sociales.

Pese a que se alejó de su familia, el hijo de Alfredo Adame se pronunció ante la pelea con Trejo y señaló que aunque no es relevante en su vida, no le desea ningún mal.

