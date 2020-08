Alfredo Adame ¿quebrado? su hijo Sebastián hace pasteles para pagar su escuela

Alfredo Adame parece tener serios problemas de dinero, pues según el hijo del conductor, no le pasan dinero desde enero, por lo que Sebastián Adame ha tenido que ingeniárselas para poder continuar sus estudios y superarse.

De acuerdo con un la revista TV Notas, el joven de 21 años dijo que su papá le dejó de pagar la escuela desde hace algunos meses, por lo que él y su hermano tuvieron que abandonar las aulas, aunque pidió a la administración que les apoyaran.

En ese sentido, la ex del conductor Mary Paz Banquells, emprendió un negocio de pasteles y postres llamado “La cocina del mapache” para poder ayudar a sus hijos a que continúen sus estudios, en ese sentido Sebastián Adame ahora se dedica a eso al 100 por ciento, pues este joven está estudiando para ser Chef.

Alfredo Adame y el escándalo de su hijo Sebastián

Es bien sabido que hace algunos meses, el ex conductor del programa Hoy tuvo ciertos problemas con su hijo, ya que este confesó abiertamente su homosexualidad, lo que no le pareció tanto al famoso.

En ese sentido Alfredo Adame no tomó bien las declaraciones, pues según le avergonzaba que expusiera su sexualidad de esa manera.

Es por ello que no se quedó callado y dijo que se había desentendido de esa familia y que no quería saber nada de sus hijos, pues para él se había acabado la relación, y vaya que ha sido así, pues no ha apoyado a sus hijos con sus estudios.

Te puede interesar: ¡Harto de su hijo! Alfredo Adame le quitó el apellido a Diego ¡Escándalo!

El hijo de Alfredo Adame busca salir adelante, y ha enternecido a todos los internautas con su venta de posters y pasteles para apoyarse pues tal parece que su papá tiene problemas económicos y no puede pasarles dinero, o al menos eso es lo que piensan los tuiteros. ¿Te parece mal que el ex conductor no pase pensión a sus hijos?.