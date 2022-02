Alfredo Adame presume su colección armas, dice que ha gastado millones

Alfredo Adame de nuevo se vio envuelto en gran polémica tras exhibir las armas con las que cuenta en su casa, misma que dijo son legales pues aseguró que cuenta con todos los permisos solicitados por las autoridades mexicanas.

Recientemente, el actor decidió convocar a una conferencia de prensa para mostrar ante las cámaras todo el armamento que guarda en su hogar en una caja fuerte y con un candado de seguridad, según explicó.

Aseguró que desde hace 14 años ha llevado a cabo la renovación del documento que le permite poseer y tener armas en su hogar, ya sea como de recreación o en defensa personal como marca la ley.

El conductor mostró ante las cámaras los rifles de alto poder, escopetas de tiro deportivo y pistolas con las que cuenta. Agregó que cuenta con gran cantidad de municiones, todas dijo, también cuentan con permisos, pues aclaró que no es “traficante”.

"Yo no trafico con armas, no soy un traficante de armas. Que tengo rifles de francotirador y de narcos... pues no", explicó Adame.