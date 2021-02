Alfredo Adame pierde su cuenta de Instagram ¿Por culpa del Rey Grupero?

Alfredo Adame vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales debido a que su cuenta oficial en Instagram fue suspendida de manera temporal, pero el actor asegura que el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, está detrás de ello.

“Si te metes a su Instagram, cada 30 minutos publica ‘hay que bajar a este tipo y desaparecer sus cuentas’, y atacándome encarnizadamente; ahora el pleito es personal”, declaró Alfredo Adame en una reciente entrevista que ofreció para el periodico El Universal.

Instagram suspende la cuenta oficial de Alfredo Adame.

El actor de telenovelas aseguró que la suspensión de su cuenta oficial en Instagram se debió a que “Rey Grupero” comenzó una campaña en su contra, ya que después de la polémica comenzó a recibir cientos de ataques por parte de los cibernautas.

“Una mujer me pone ‘eres un asco, pin*he misógino y le contesté. Total, me reportaron y mi Instagram lo castigaron 30 días”, añadió Alfredo Adame, quien aseguró que no tomará ninguna acción legal en contra del youtuber, pues prefiere enfocarse en su carrera política.

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Rey Grupero??

Rey Grupero denunció en Instagram que ha recibido amenazas por parte de Alfredo Adame.

Hace unos días te informamos que “Rey Grupero” denunció en redes sociales que había sido víctima de las amenazas de Alfredo Adame, esto luego de que el youtuber acusara al Dr. Juan José Duque de inyectar biopolímeros en el cuerpo de varias de sus pacientes.

“La semana pasada di a conocer un caso del nuevo matabellas, Juan José Duque, una persona que inyecta biopolímeros en el rostro y cuerpo de las mujeres. He recibido amenazas por parte de extorsionadores y por parte del actor Alfredo Adame”, denunció en Instagram.

¿Crees que “Rey Grupero” tuvo algo que ver con la suspensión de Alfredo Adame en Instagram? Deja tu respuesta en comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram