Alfredo Adame no deja en paz a Andrea Legarreta, la volvió a atacar

Alfredo Adame es un polémico actor que últimamente se ha mantenido de escándalo en escándalo y esta vez ha vuelto a irse en contra de Andrea Legarreta luego de que recientemente la llamara la persona más hipócrita de la televisión mexicana.

Resulta que recientemente el exconductor estuvo de invitado en un programa de Multimedios en donde estuvo respondiendo preguntas que usuarios de Twitter le hacían.

Fue ahí mismo en donde el reconocido actor Alfredo Adame una de las preguntas fue: "¿quiénes la persona más hipócrita de la televisión? Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda, pero en privado habla mal de todos".

El ataque de Alfredo Adame a Andrea Legarreta

Alfredo Adame

Talvez nadie se esperaba pero ante dicho cuestionamiento el famoso lo pensó un momento antes de señalar que sólo diría las iniciales de su nombre por temor a que presentaran una queja en su contra

Hay que recordar que Adame ha tenido problemas con la conductora de Televisa desde hace varios años atrás, es por tal motivo que es el nombre de la presentadora del programa Hoy, el que sobresale ante su respuesta.

Uno de los presentadores del programa "SNSerio" asumió que se trataba de Andrea Legarreta y Adame no lo negó. "Tú dijiste el nombre y ¿Sabes qué? Ya me voy, y te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser del mal", mencionó.

¿No ha perdonado a la conductora?

Alfredo adame no perdona a la conductora

Pero eso no fue todo, pues los conductores del programa le preguntaron al expiloto si podría perdonar a la esposa de Erik Rubín, a lo que él contestó: “Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber”.

“A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto".

Cabe destacar que Alfredo Adame es un famoso actor y conductor de TV que nació en Guadalajara, Jalisco en 1958, hijo de padre mexicano y madre alemana; estudió aviación comercial, trabajó en Aeroméxico como sobrecargo y aviador privado y actualmente vuelve a crear polémica con la famosa Andrea Legarreta.

