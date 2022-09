Alfredo Adame niega romance con chica trans y presume su hombría

El presunto romance del actor con una chica trans ya es tema de conversación en las redes sociales.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Alfredo Adame era señalado de tener un romance con una chica trans mientras estaba casado con Mary Paz Banquells, quien también es madre de tres de sus cuatro hijos. Según información revelada por la revista TVNotas, la joven en cuestión se llama Alissa Milan y es 32 años más joven que él.

La joven asegura que conoció al actor en un evento y que comenzaron a platicar hasta que él demostró su interés en ella al enterarse que era una mujer transexual. Posteriormente, ella asegura que él le habló de pagarle viajes y cirugías pero al final nunca cumplió con su palabra.

La joven trans que asegura tener un romance con el actor se llama Alissa Milan y es 32 años más joven que él.

Sobre los motivos que la orillaron a terminar su presunto romance con el también ex militante de Redes Sociales Progresistas, Alissa Milan menciona que él le propuso hacer tríos y orgías con otras mujeres trans, lo cual no fue de su agrado. Ahora, ella lo ha bloqueado de todas las redes sociales mientras intenta seguir con su vida.

Alfredo Adame presume su hombría en televisión

¡En exclusiva! ¿Alfredo Adame tuvo un romance con una chica trans? Nos cuenta todo | �� #Chismorreo pic.twitter.com/nl9Y2wXXve — Chismorreo (@ChismorreoTv) September 6, 2022

Las declaraciones de la joven a la revista TVNotas pronto se hicieron viral y llegaron a oídos del actor, quien acaba de anunciar su incursión a OnlyFans. A través de una entrevista exclusiva con el programa Chismorreo de Multimedios TV negó que haya tenido una relación con Alissa Milan o con cualquier otra mujer transexual.

“Lo primero que les quiero aclarar es que mis preferencias sexuales están muy bien definidas… Yo soy hombre, soy varón, me gustan las mujeres, nunca he tenido una relación con un hombre, con un travesti, con un transexual”, dijo Alfredo Adame.

Sobre Alissa Milan, él confesó que no existen pruebas de que haya existido una relación con ella: “No me acosté con esta persona, nunca me vi con ella en privado en algún momento; no tienen videos de nada, no tienen pruebas de nada, no tienen audios de nada”.

Te puede interesar: Alfredo Adame fue novio de una chica trans mientras estaba casado

¿Cuál es la edad de Alfredo Adame?

Hoy en día, el actor es conocido por las mútliples polémicas en las que se ha visto involucrado.

Alfredo Adame nació el 10 de junio de 1958, por lo que ahora tiene 64 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, el actor inició su carrera artística en 1987 y ha participado en más de 50 proyectos de cine, teatro y televisión. Lamentablemente, hoy en día es recordado por los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales