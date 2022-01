Alfredo Adame niega a sus hijos: "no llevan mi sangre"

Negó su lazo consanguíneo con sus hijos

La larga relación que sostuvo Alfredo Adame con Mary Paz Banquells dio como fruto a tres hijos, sin embargo, luego de una enorme serie de diferencias y problemas entre el matrimonio, decidieron separarse.

Lamentablemente con la separación no se acabaron los conflictos entre la pareja ya que ahora nuevamente Adame causó una gran polémica al irse, pero contra sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells al realizar unas fuertes declaraciones que los involucran.

Y es que pareciera que el presentador de televisión quisiera borrar su pasado ya que precisamente como te informamos en La Verdad Noticias hace poco dijo ya estaba en busca de novia, pero aclarando que quería que fuera una mujer "decente", por lo que también fue objeto de diversas críticas.

"No llevan mi sangre": Adame

Fue al ser entrevistado por diversos medios a las afueras de Televisa San Ángel que el presentador de televisión y ex candidato a diputado dijo, "No hay relación, no son mi hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mi hijos. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año", expresó.

Así mismo, descartó una probable reconciliación con ellos, asegurando que "su sangre no es así" y que ya se encuentra legalmente divorciado de su madre.

"Ya estamos divorciados, ya nada más queda la división de bienes, que no le toca nada, porque yo estoy casado por bienes separados, y ella nunca puso un peso partido por la mitad, y lo de la pensión, arreglarla", aseguró.

Se sabe que el rompimiento del también actor con sus hijos habría sido por distintos motivos pero al menos en el caso del menor de ellos, se dice que lo rechazó por su orientación sexual, mientras que su segundo hijo de alejó de Alfredo para apoyar a sus dos hermanos.

¿Cuántas esposas tuvo Alfredo Adame?

Adame quién recientemente dijo que demandará ahora a la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo ya tuvo en su vida amorosa dos esposas.

La primera Mary Paz Banquells con quién tuvo a sus primeros tres hijos ahora niega y la segunda Diana Golden con quién de la misma manera termino mal e incluso ambas ex parejas se han unido para denunciar la supuesta violencia doméstica que sufrieron estando casadas con Adame.

