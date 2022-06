Alfredo Adame llamó mañosa a su ex Magaly Chávez por coquetear con un famoso

Alfredo Adame llamó mañosa a su ex Magaly Chávez por coquetear con famoso

Luego de haberse coronado como "El rey de la jungla", Alfredo Adame ha dado duras declaraciones sobre los dramas que vivió en el reality show de "Soy famoso ¡sácame de aquí!", pero lo que ha causado varias reacciones es que aseguró que su ex Magaly Chávez es una mujer mañosa.

Y es que, en más de una ocasión el famoso se ha visto envuelto en el escándalo por su comportamiento explosivo, pero ahora habló sobre su ex, quien también fue una de las participantes del programa de TV Azteca, donde se dejó ver las diferencias entre ellos lo que causó la ruptura amorosa.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que Magaly confesó que está soltera y sin compromisos luego de lo que vivió con Adame en el campamento, quien arremetió en varias ocasiones en contra de la influencer, pero luego de sus comentarios intentó regresar con ella.

¿Magaly Chávez le fue infiel a Alfredo Adame?

Las declaraciones del polémico conductor surgieron durante una entrevista para el canal de YouTube "Vaya Vaya TV", donde Adame habló sobre su participación, aunque reconoció que su estadía no fue muy placentera, pues se dio cuenta que Magaly fue muy amistosa con Guty Carrera.

A partir del minuto 6:50 del video dijo lo siguiente: "De repente se le quedaba viendo a Guty y yo no sé si era para darme celos. Yo no soy celoso pero no puedo tolerar esas cosas tampoco...ella llegaba y le coqueteaba".

Además Adame recordó que en los primeros días de que inició el reality, la influencer se molestó con ella y todo surgió por un mango, ya que intentaba buscar algo para cortar la fruta, pero la influencer buscó la manera de cortarlo y le dio primero a Guty Carrera, lo que enfureció a Alfredo.

¿Por qué se separó Alfredo Adame de su novia?

Adame y Magaly finalizaron su romance

A pesar de que el famoso tenía planes de llegar al altar con la influencer, en La Verdad Noticias te compartimos que el romance entre Alfredo Adame y Magaly llegó a su fin, el actor y Chavéz protagonizaron momentos escandalosos, además la influencer rompió en llanto en varias ocasiones.

