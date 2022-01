Alfredo Adame levanta denuncia contra la pareja que lo golpeó en vía pública.

El ex conductor del programa Hoy, Alfredo Adame, asistió a la fiscalía de Tlalpan el día de hoy para levantar una denuncia penal contra las personas que lo golpearon el pasado martes, en plena vía pública, y cuyo enfrentamiento registrado en video se hizo viral a través de redes sociales.

Ante medios, Adame indicó que no únicamente sufrió golpes, sino que también fue robado por dicha pareja que cuenta con varios antecedentes penales, según con datos del conductor de televisión.

“Me asaltaron haca unos días en la lateral del periférico y (vine) a presentar todas las evidencias y bueno, no hay mucho que presentar porque ya los investigaron (…) y son drogadictos; el tipo vende drogas, son raterillos, malandros, montachoques (…) les saltaron un buen de antecedentes penales, son miembros de los Rodolfo”, declaró Alfredo Adame.

Alfredo Adame levanta denuncia penal tras golpiza

Alfredo Adame levanta denuncia contra la pareja que lo golpeó en vía pública.

Alfredo Adame explicó que cuenta con toda la evidencia para culpar a estas personas de una lista de delitos, la cual no dudó en detallar, a pesar de generar burlas, pues entre ellos confiesa que denuncia a los implicados por golpear a un anciano, debido a que él ya pertenece al grupo de la tercera edad.

“El primero es homicidio en primera tentativa porque me aventó la camioneta, me quiso arrollar. El segundo es lesiones, injurias y amenazas. El tercero es robo con violencia. El cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano; yo tengo 63 años y ya soy un adulto mayor”, precisó Adame todavía con algo de sentido del humor.

"La niña quería quitarme la cartera", dice Adame

Alfredo Adame levanta denuncia contra la pareja que lo golpeó en vía pública.

Además, hay un quinto ilícito por el que el conductor espera se le acuse a los atacantes y es el uso de un menor de edad para cometer actos delictivos. Adame dijo que él nunca se percató de la presencia de la niña, hasta que le mostraron los videos de la pelea. El conductor afirma que involucrar a una mujer y un menor de edad es la nueva modalidad de los montachoques.

“La niña lo que estaba tratando de hacer, seguramente, era quitarme la cartera, porque se ve que está ahí urgándome ahí atrás”, sentenció el ex conductor del programa Hoy. Sin embargo, la mujer involucrada en la pelea con Alfredo Adame desmiente versión del actor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.