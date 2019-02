Alfredo Adame le dice "güila" a su ex pareja (VÍDEO)

Alfredo Adame, ha estado en el ojo del huracán durante algunos meses, dando contestación a cada una de sus ex mujeres y enfrentando demandas. Este famoso actor aseguró que ya prometió que será un hombre nuevo.

"Gracias a Maxine Woodside, quien me aconsejó que ya le pare a tantas declaraciones, es que voy a ser un hombre nuevo, me dedicaré a mi trabajo, porque soy un actor con una trayectoria de 30 años y no tengo necesidad de estos escándalos en mi vida, voy a recuperar lo mejor de Alfredo Adame".