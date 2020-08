Alfredo Adame lanza ataques HOMOFÓBICOS en contra de su hijo

El conductor Alfredo Adame se encuentra de nueva cuenta envuelto en un gran escándalo y en esta ocasión se debe a las polémicas declaraciones que su hijo Sebastián Adame ha realizado en diversos medios de comunicación, en las cuales confiesa que su propio padre ha sido homofóbico con él.

Cuando se reveló que Sebastián Adame era homosexual, Alfredo Adame no dudó en gritar a los cuatro vientos que apoyaba a su hijo, pero al parecer esto no es así ya que al polémico conductor no le agrado que el joven de 21 años hable de ello en una entrevista que dio recientemente al programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca.

Según declaraciones de Sebastián Adame al programa digital ‘Chisme No Like’, su padre le reclamó e insultó vía WhatsApp por haber hablado de sus preferencias sexuales ante la cámara, pues el conductor de 62 años de edad cree que esta situación puede afectar su imagen pública.

Sebastián Adame se ve envuelto en un escándalo mediático a causa de su homosexualidad.

Alfredo Adame no acepta la homosexualidad de Sebastián

“Cuando salió la entrevista mi papá lo único que vio fue la parte de la sexualidad... Me habla en la noche me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara porque me pones en el ojo de huracán. Me atacan, me dicen que mi hijo es j*to’”, declaró el hijo del conductor.

El hijo de Alfredo Adame asegura que a su padre solo le preocupa lo que la gente diga de él; de igual manera mencionó que esta no es la primera vez que el conductor arremete en su contra por su homosexualidad, ya que confesó que él le pidió que borrará una foto que había subido con su novio a WhatsApp y todo para evitar que dicha imagen fuera filtrada en Internet.

Alfredo Adame ha despotricado en contra de su propio hijo.

Cuando le preguntaron al joven si creía que Alfredo Adame era homofóbico, él respondió que no quisiera creerlo aunque le ha dado motivos suficientes para hacerlo; Sebastián finalizó diciendo que lo único que le pide a su padre es que respete su preferencia sexual, de la cual asegura estar muy orgullosa.

¿Crees que Alfredo Adame es homofóbico? ¿Qué harías tú en el lugar del conductor? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios.

