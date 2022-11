Alfredo Adame irá con todo en contra de sus agresores

Alfredo Adame, vuelve a acaparar las miradas de los reflectores luego de la brutal golpiza que recibió afuera de su domicilio, por supuestamente tratar de auxiliar a una pareja que se le acercó a pedir ayuda, ya que habían matado a un policía a tan sólo unos cuantos metros de su vivienda.

Asimismo, no podemos dejar de lado las constantes polémicas en las que se ha visto envuelto el artista, como lo fue el terrible escándalo que surgió a partir de que un famoso periodista compartiera un video, pues al parecer contradecía la versión proporcionada por el presentador.

Es por eso, que en La Verdad Noticias te traemos los últimos pormenores que han surgido en la vida del actor Alfredo Adame, ya que recientemente realizó unas declaraciones que involucran a sus agresores, mismos a los que asegura ya no tenerles miedo por todo lo que ocasionaron.

Las declaraciones de Alfredo Adame tras la brutal golpiza que recibió

Fue durante una entrevista otorgada para el programa de espectáculos de Tv Azteca “Ventaneando”, que el artista compartió detalles de su proceso en contra de sus agresores, a quienes no les otorgará el perdón, pues todo parece indicar que debido a los golpes que recibió perdió el 30 por ciento de la visión de uno de sus ojos.

Por tal motivo expresó lo siguiente “Ellos lo único que dicen es que el señor Alfredo Adame se toque el corazón. ¿Cómo me voy a tocar el corazón con dos personas que me pegan primero dos veces, luego me meten un puñetazo, me tiran al piso y cuando me están pateando, gritan chíngatelo, mátalo?”.

¿Qué novelas hizo Alfredo Adame?

El actor Alfredo Adame

Alfredo Adame, tiene varios éxitos televisivos en su haber como los melodramas que llevan por nombre “Mi segunda madre” en 1988 en el que dio vida a Hans, por otra parte está la telenovela “Balada por un amor” estrenada en 1989, en el que interpretó a Gustavo Elenes.

Sin embargo, entre sus últimos proyectos se encuentran “A que no me dejas” en 2015, “Las Amazonas” en 2016 y “Por amar sin ley” en 2018, con el personaje de Hugo Arteaga.

