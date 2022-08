Alfredo Adame investiga a Gustavo Adolfo Infante: “Es un drogadicto y mentiroso”

Alfredo Adame se ha convertido en una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo, pues en los últimos años ha resaltado más por sus problemas personales y peleas que por su trabajo artístico.

Es por eso que Adame es uno de los personajes favoritos para los memeros, pues con cada nueva polémica vienen nuevos memes sobre él.

Esto ha afectado severamente sus relaciones personales, al grado que aunque no tiene contacto con ellos, uno de los hijos de Adame ha dicho que no tiene novio debido al comportamiento de su padre, información que puedes consultar en La Verdad Noticias.

Alfredo Adame investiga a Gustavo Adolfo Infante

Ahora Alfredo se ha puesto en una nueva polémica pues aseguró estar investigando a Gustavo Adolfo Infante, y en su visita al programa de noticias del espectáculo, Chismorreo, reveló algunos avances de la misma.

“Yo y mis compañeros actores estamos hartos de que nuestra vida, nombre y prestigio anden en la boca de un mitómano, mentiroso, alcohólico, drogadicto, un asco de persona. ¡Ya estamos hartos! El señor Enrique Guzmán ya está acusando, el señor Sergio Mayer, la señora Gabriela Spanic… Ya hay una cofradía donde se va a amalgamar todo, vamos a denunciar en conjunto”. dijo el actor.

En la misma entrevista Adame reveló que su objetivo con la investigación no es meterlo a la cárcel, o humillarlo, si no sacarlo de la televisión, pues según sus palabras la televisión mexicana no puede estar en manos de un tipo con él.

“no hay nada más peligroso para un país que un mitómano que lo primero que hace es darles la píldora a los actores y luego darles la puñalada con tal de obtener un cerdo punto de rating”

Incluso dijo que antes eran amigos pero que todo cambió cuando llevó a su hijo con el fin de que dijera que Alfredo era homofóbico y que es un mal padre.

“Eso lo provocó Gustavo, lo llevó al programa junto con la mamá manipulado y ahí me enchilé yo”.

¿Cómo va la investigación contra Gustavo Adolfo Infante?

El periodista de noticias del espectáculo tendría a 20 personalidades detrás de la denuncia

El actor no estaría solo en esta investigación pues afirmó que otras estrellas del espectáculo como Sergio Mayer estarían apoyando esta investigación, e inclusive presentó al investigador Juan Bermúdez, con quien se encuentra trabajando estrechamente para recabar toda la información en contra del conductor de espectáculos.

El investigador dio a conocer que cuando inició con su trabajo, descubrió que Gustavo Adolfo Infante no cuenta con una cédula para ejercer profesionalmente el periodismo.

Cuando se le preguntó por qué le molestaba esto, Adame indicó que fue porque el periodista de espectáculos fue a la fiscalía de protección a periodistas y puso una denuncia diciendo que era un narcotraficante, que lavaba dinero y que tenía nexos con una familia muy poderosa del crimen organizado.

