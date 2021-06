El actor y ahora político Alfredo Adame protagoniza un nuevo escándalo en las redes sociales a tan solo un día de competir por la diputación federal del distrito 14 de Tlalpan, CDMX. El también conductor arremetió en contra de su ex cuñada, la cantante Rocío Banquells, a quien hace dos años acusó de vender drogas y de ser una ladrona.

Durante una entrevista para el programa Chisme No Like, el candidato de Redes Sociales Progresista fue cuestionado sobre las críticas que realizó Rocío Banquells, quien a su parecer no está de acuerdo con que lidere las encuestas de elección aún sabiendo de sus escándalos y arrebatos de ira en público.

El ahora político volvió a arremeter en contra de su ex cuñada, la cantante Rocío Banquells.

Con la sinceridad que le caracteriza, el actor Alfredo Adame aseguró que su ex cuñada es una persona falsa y deshonesta: “Ella es una mujer falsa, es una mujer deshonesta, es la mujer lambiscona, lame botas, lame huevos, eso es lo que es Rocío”. Sin embargo, los insultos ahí no se detuvieron, pues la llamo “fraudulenta, mentirosa y mitómana”.

Por otro lado, aseguró que él lidera las encuestas para ser diputado federal de Tlalpan, ya que se ha mostrado “decente, educado, auténtico y verdadero”. Asimismo, aseguró que cuenta con el apoyo de la comunidad LGBT+, a quien siempre ha tratado de brindarle su apoyo.

Pide que le demuestren que es misógino

Al ser cuestionado sobre las personas que lo han llamado misógino, el candidato a diputado declaró que nadie ha podido demostrarlo. Incluso, reiteró la oferta de ofrecer un millón de dólares a aquel que le lleve una mujer que haya sido víctima de violencia por parte de él.

Por último, reveló que su carrera como actor ha estado en pausa debido a que Televisa está en quiebra, por lo que no hay trabajo. Puedes ver sus declaraciones a partir del minuto 43:45 del presente video que La Verdad Noticias trae para ti.

¿Cuántas esposas ha tenido Alfredo Adame?

Los dos matrimonios del actor han estado envueltos en la polémica.

De acuerdo a información que circula en Internet, Alfredo Adame ha tenido dos esposas: Diana Golden y Mary Paz Banquells. Con Diana estuvo casada de 1988 a 1990, mientras que con la hermana de Rocío Banquells tuvo un matrimonio que duró 25 años (1992-2017).

Ambas mujeres han dicho que su relación con el actor, quien actualmente está soltero, fueron un completo desastre debido a las actitudes de él. Sin embargo, el famoso se ha defendido de dichas declaraciones, lo cual ha causado gran polémica entre los cibernautas.

¿Crees que Alfredo Adame es una persona misógina? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales