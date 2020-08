Alfredo Adame finge ser POBRE para no darle dinero a sus hijos

Alfredo Adame, de 62 años, sigue envuelto en miles de problemas con toda su familia con su exesposa Mary Paz Banquells, de 50, con sus hijos: Diego, Alejandro, y recientemente con Sebastián, a quien dejó de pagarle la universidad por portarse grosero.

El actor que se hizo famoso en Televisa señaló que después de 25 años de matrimonio, un día se hartó de que sólo lo estuvieran usando, de que Mary Paz les lave el cerebro a sus hijos para echarselos en contra.

“Vino la separación de su mamá y al año, Diego decidió tomar el camino de irse de su parte, atacarme y todo, hasta que le puse el alto y lo corrí de mi casa. Se quedaron Alejandro y Sebastián, y después de otro año me di cuenta de que para lo único que servía su papá era para que estiraran la mano y: ‘Dame para el celular’ y ‘Dame para la colegiatura’ y ‘Dame para la gasolina’, pero nunca me dijeron: ‘Pa’, ¿cómo estás?’, ‘¿Quieres que vayamos a algún lado?’, ‘Te acompaño’; su único interés era monetario”.

Alfredo Adame se sintió abandonado desde que empezó la separación se sintió agredido, y que le hacían el feo, lo humillaban; y lo dejaban solo como a un perro.

El actor se hizo el pobre para que su esposa e hijos dejen de sacarle dinero

“Cuando mis hijos se fueron con su mamá, no volví a saber de ellos hasta mes y medio después; de pronto Sebastián me daba alguna llamada esporádica, pero no más... yo les decía que también tenían papá. Cuando se fueron, les pedí que no se distanciaran de mí”.

Durante la pandemia del Covid-19, sus hijos fueron a su casa y su cartera con sus tarjetas bancarias desaparecieron, su chofer le dijo que cuando él no estaba sus hijos se llevaban cosas a escondidas”.

“Al parecer, así es. Hace seis meses yo tenía mi pasaporte porque me iba a ir a Estados Unidos, era domingo en la tarde y me vi con mis hijos, pero teníamos flojera de salir, pedimos pizza, vimos la tele y empecé a preparar mis cosas; cuando se fueron, comencé a buscar el pasaporte y estaba como loco porque no apareció y tuve que ir a sacarlo de nuevo”.

“Les pregunté por las cosas y dijeron que Sebastián se había llevado unas; le dije que no tenían porqué robarse nada: ‘Avísame, no vengas a escondidas’”.

Alfredo Adame señala que sus hijos seguían operando a través de la mamá; siguen sus pasos, me empecé a sacar de onda y les cerré la llave económica y deje de pagarle la universidad a uno de ellos.

Alfredo Adame finge ser pobre

El actor se hizo el pobre para que su esposa dejara de sacarle dinero para mantenerse, y después ella decidió largarse, Alfredo Adame señala que fue el día más feliz de su vida. “Ahora me hago el pobre porque me harté de que mis hijos me están usando... lo único que me ven es cara de banco, de chequera”.

Les dejo de contestar las llamadas y les dijo que es su papá, y no su chequera.

-“Claro que los amo, son mis hijos, pero el chasco, desilusión y decepción me hizo reaccionar así”.

Durante la entrevista, le preguntaron al famoso: Sebastián dijo que lo ofendiste por subir fotos de él con su novio y a ti te empezaron a atacar en redes; ¿qué fue lo que pasó?

“Cuando viene lo de Sebastián, que el estúpido de Carlos Trejo dijo que tenía un hijo homosexual, ustedes cubrieron mi nota; yo lo sabía un año antes, ese tema ya estaba arreglado. Le dije que si alguien hablaba mal de él, yo le rompía el hocico a quien fuera”.

No va a perdonar a sus hijos

Alfredo Adame asegura que nunca ha sido homofóbico, respeta a la comunidad, tiene amigos de todo, soy un ser universal.

Sin embargo, una reportera de Ventaneando de Tv Azteca, le hizo a Sebastián una entrevista supuestamente malintencionada.

Sus hijo señalan que la soledad lo está volviendo loco… “Ésa es una gran mentira y te voy a decir por qué: porque Mary Paz Banquells y esa familia no tienen escrúpulos... son gente baja, vil, gente sucia, eso no lo pudo haber dicho la mamá, yo la conozco”.

En una ocasión su ex esposa le gritó: “‘Tú me los quieres quitar, y primero los mato y luego me suicido’”.

Habló de cómo se siente tras la separación de sus hijos: “Siento decepción, tristeza, todo, pero no lo siento porque no estén a mi lado, sino porque se segregaron, me discriminaron, porque me botaron como si fuera yo un perro, porque me sentí usado”.

Adame busca quitarles su apellido “Adame”, porque los considera unos malagradecidos.

Su hija Vanessa, es su único apoyo y la heredera universal y tristemente no considera que pronto pueda arreglarse con sus hijos.