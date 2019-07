Alfredo Adame estalla contra una conductora de "Venga la Alegría" por metiche

Durante la emisión pasada del programa "Venga la Alegría", la conductora Penélope Mechaca mencionó un comentario sobre el actor Alfredo Adame, debido a que el famoso ha estado envuelto en una polémica, luego del enfrentamiento que ha tenido con el cazafantasmas Carlos Trejo.

Los conductores empezaron a comentar sobre los pleitos que ha tenido el actor incluso con la actriz Laura Zapata, y durante sus puntos de vista, la presentadora dijo que el famosa quizás cuando se levanta empieza a pensar con quien peleará.

Los conductores de programa matutino dieron a conocer los comentarios que hizo el actor en contra de la conductora Menchaca, el famoso tal parece que se molestó por lo que ella mencionó, sin embargo, la presentadora se tomó con mucha tranquilidad lo sucedido.

Penélope está mal, está equivocada en la vida... se deja llevar por comentarios de la gente, porque yo no me levantó pesando a quien molesto".

Adame mencionó que él se levanta pensando a quien ayudará y no en buscar una pelea con un famoso o famosa del medio de la farándula, aunque el comentario que hizo en contra de la presentadora fue muy inesperado para los televidentes.

"No recuerdo haberla visto entre las cuatro paredes de mi habitación como para calificarme a mí... solo le pido que no se meta en lo que no le importa".