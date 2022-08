Alfredo Adame estalla contra antro por mandarlo en camión

Alfredo Adame es uno de los actores más controversiales de los últimos tiempos, pues de unos años a la fecha ha destacado más en el mundo del espectáculo debido a sus múltiples polémicas que por su trabajo.

Atrás quedaron los años de gloria en que Adame era un galán de telenovelas o conducía programas con mucho rating, ahora todo lo que sabemos de él esttá relacionado con la violencia o las polémicas declaraciones del actor.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Alfredo Adame declaró ante los medios de comunicación que quiere sacar de la televisión a Gustavo Adolfo Infante, sin embargo hoy es nota por la peculiar forma en la que se expresó de un antro que lo contrató.

Adame se queja de Antro en San Luis Potosí

A través de sus redes sociales el actor Alfredo Adame, lanzó sus quejas contra el antro Las Trajineras de San Luis Potosí, que estuvo presente en las instalacionies de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2022)

En el video que se encuentra en su Instagram oficial, el actor aseguró que en otros lugares donde lo han contratado le han contratado medios de transporte lujosos como un jet privado, mientras que el antro las trajineras sólo le compró un boleto de camión.

"Amigos nada más una queja, los de Monterrey del Empire San Pedro me mandaron en jet privado y los c*** de Las Trajineras me mandaron en Primera Plus", dijo el actor y conductor.

Sin embargo, al parecer no sería una queja real del actor, sin o de una estrategia para generar interés en su presentación en las actividades de la Fenapo, pues ya se mostraba irreverente durante los anuncios previos a su presentación.

Esto además quedó evidente cuando se mostró en las mismas redes sociales disfrutando de la companía del staff y la gente que asistió al evento.

Alfredo Adame se presentó como DJ, además de que bailó y bebió junto al público potosino.

Te puede interesar: ¿Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame por acoso? Esto es lo que dijo

¿Qué edad tiene Alfredo Adame?

El actor se quejó que no lo mandaran en jet privado

Alfredo Adame nació un 10 de junio de 1958 en Guadalajara Jalisco, actualmente tiene 64 años de edad y continúa su carrera en el mundo de los espectáculos como influencer.

Durante su larga trayectoria Alfredo Adame ha participado en múltiples telenovelas y programas de televisión como Hoy.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram