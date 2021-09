Alfredo Adame es buscado por el SAT, ¿aplicó la técnica de Laura Bozzo?

El actor Alfredo Adame se vio envuelto en gran escándalo, luego que se revelara que presuntamente estaría pasando por una situación similar por supuestamente intentar vender un inmueble que había sido hipotecado y dado al SAT como garantía, situación similar a la que enfrenta la peruana Laura Bozzo.

Y es que recordemos que Adame ha causado polémica por el caso de la Bozzo, pues incluso afirmó que él había mandado a la cárcel a la conductora con denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero tal parece que éste enfrentaría el mismo problema legal.

Tras ofrecer miles de pesos como recompensa para capturar a Laura Bozzo, quien actualmente es buscada por la Fiscalía General de la República, el actor salió a emitir su versión sobre el delito que se le acusa por presuntamente vender una casa embargada.

¿Alfredo Adame vendió inmueble embargado por el SAT?

Tras los rumores, el mismo Adame despejó dudas sobre su situación, aclarando que actualmente sí enfrenta un proceso legal, sin embargo, afirmó que no tiene nada que ver con los adeudos ante el SAT como se especuló en redes sociales, sino con el banco, pues reconoció, tiene una deuda hipotecaria.

Durante una entrevista para Venga la Alegría, el actor explicó que compró un departamento, el cual dijo, está hipotecado, pero que ahora una persona se habría interesado en comprarlo.

“En el 91 compré un departamento en la Marina Vallarta por medio de una hipoteca con un banco. En el 2015 vino una especie de crisis inmobiliaria, entonces, me contactó una persona y me dice que si no me interesa vender mi condominio y le dije ‘no se puede vender porque tiene una hipoteca’”, detalló.

Y es que pese a sus declaraciones, Adame causó polémica ya que su situación legal se dio a conocer justo días después de acusar a Laura Bozzo de engañar y traficar personas para sus programas, y hasta ofrecer miles de pesos por entregar a la peruana a las autoridades.

¿A cuánto asciende la fortuna de Alfredo Adame?

El actor fue candidato a diputado por el Distrito 14 en los comicios del 6 de junio.

La fortuna del actor de 63 años fue un tema de interés tras su candidatura a diputado por el Distrito 14 por el partido Redes Sociales Progresistas en donde fue señalado de quedarse con el dinero de la campaña, a lo que éste respondió que “es millonario”.

“Tengo una casa de dos millones de dólares, tengo lamborguini, Mercedes, una rentadora de jet privados, un ching… de millones de dólares en el banco”, declaró en meses pasados el actor para medios locales.

Y es que no es la primera vez que el SAT habría buscado al actor Alfredo Adame, pues en 2016, el servicio tributario le había embargado cuentas por cobrar en Televista y Broncolin.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!