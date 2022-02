Alfredo Adame desprecia a Belinda; prefiere andar con Chiquis Rivera

El conductor de televisión causó controversia con sus declaraciones.

Alfredo Adame llamó la atención del público y no precisamente por pelearse a golpes en la vía pública, sino por decir que prefiere andar con Chiquis Rivera que con Belinda. Cabe destacar que dichas declaraciones fueron realizadas durante un reciente encuentro que el controversial actor, conductor y político tuvo con la prensa en un evento público.

Todo comenzó cuando el también empresario fue cuestionado por las imágenes que lo muestran acompañado de una mujer rubia en un centro comercial de la CDMX. Sin embargo, él aseguró que se trata de una amiga que conoce desde hace cinco años y que se ejerce como actriz a la que invitó a cenar por motivo del Día de San Valentín.

Sin embargo, el ex esposo de Diana Golden dejó en claro que prefiere andar con una mujer curvilínea y que nunca se fijaría en mujeres con Belinda: “A mi me gustan las mujersotas, no me gustan las mujeres delgaditas, bonitas. Yo nunca podría andar con una belleza como Belinda… Es una niña muy menudita, bonita pero no es mi tipo de mujer”.

Prefiere a mujeres curvilíneas

Según el actor, Chiquis Rivera es su mujer ideal.

Recalcando el hecho de que le gustan las mujeres curvilineas, Adame confesó que está fascinado con el cuerpo de Chiquis Rivera y de su fallecida madre, la cantante Jenni Rivera: “A mi me gustan las hembrotas, tengo una obsesión por este tipo de mujeres… La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, son el tipo de mujeres que a mí me gustan”.

Finalmente, el controversial actor señaló que él está consciente de que nunca podrá surgir una relación entre ellos: “Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pelé porque es demasiado famosa para mí. No soy nadie para ella”.

¿Quién es la pareja actual de Alfredo Adame?

El conductor desea encontrar una pareja estable con quien pueda compartir la vida y no sólo le pida caprichos y lujos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Alfredo Adame fue captado con misteriosa mujer en una romántica cita de San Valentín. Sin embargo, debes de saber que por el momento él está soltero y listo para darse una nueva oportunidad en el amor, pero dejó en claro que aquella que desee tener una relación con él debe de ser “una mujer decente”.

