Alfredo Adame defiende a Yolanda Andrade y dice que no quiere a Laura Zapata

El programa "Venga la Alegría" dio a conocer las recientes declaraciones de Alfredo Adame quien opinó sobre la polémica que han protagonizado Yolanda Andrade y Laura Zapata, ¿qué dijo el actor? En La Verdad Noticias te damos los detalles.

Recordamos que la hermana de Thalía realizó una entrevista donde dio a entender que los mexicanos son flojos, lo que enojó a la conductora, quien arremetió contra la villana de las telenovelas en Twitter, pero ahora el presentador habló sobre la controversia.

En su momento te compartimos que Yolanda Andrade le mandó mensaje a Zapata y le dijo que se pusiera a trabajar, y expresó que ahora se le acabó el "maíz" que le daba su hermana Thalía, lo que dividió opiniones y generó varias críticas en contra de Laura.

Alfredo Adame dice que quiere mucho a Yolanda Andrade

Con respecto a los comentarios de Zapata comentó: "No la comparta, pero pues bueno yo prefiero que sean alcohólicos, drogadictos y se autosecuestren, me entiendes, y no lo comparto con esa señora...a mi me tiene sin cuidado lo que diga esta señora".

Por otro lado comentó que a Yolanda la ama y aseguró que es su super amiga y expresó sobre Laura: "A la otra señora pues no, no la quiero por lo que nos hizo en una obra de teatro y por su comportamiento y por todo lo que salió diciendo de mi".

Por otra parte, el famoso habló sobre su faceta de DJ y comentó que ha buscado su propio trabajo. Tras sus comentarios, Horacio Villalobos dijo que Alfredo se metió en esta polémica.

¿Qué novelas hizo Alfredo Adame?

El actor realizó varias telenovelas en Televisa

El polémico actor Alfredo Adame antes de protagonizar momentos bastantes polémicos en su vida, tuvo la oportunidad de realizar telenovelas como: "Retrato de familia", "En nombre del amor", "Cuando me enamoro", "A que no me dejas", "Por amar sin ley", entre otros melodramas.

