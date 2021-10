Alfredo Adame contestó a quienes lo llaman “jodido y pobretón”

Alfredo Adame es un famoso actor que ha estado envuelto en fuertes polémicas debido a constantes riñas con diversas personalidades, como Carlos Trejo y Laura Bozzo, pero hace poco llegó una más a poner el nombre de Adame en el ojo del huracán y es por su pleito legal contra su ex esposa, Diana Golden.

Resulta que una demanda por daño moral y una deuda de aproximadamente 25 mil pesos fueron el motivo para el abogado de la actriz embargara una de las cuentas del también actor, pero al momento de ingresar, únicamente tenía ocho mil pesos.

Es por eso que en una entrevista para el programa de televisión vespertino “De Primera Mano”, la reconocida actriz Diana Golden confirmó este hecho, y mencionó que no pudieron disponer de los ocho mil pesos de la cuentecita del presentador al momento del embargo.

Diana Golden expuso a Alfredo Adame

En entrevista la actriz Diana Golden se expresó así: “El pobrecito millonario apeló por no pagar esos cinco mil pesos. Ya no es por la lana ni por nada porque obviamente ese dinero va para el bufete del licenciado Carrillo... Siempre sale corriendo, no afronta, habla mucho y nada más se ríe, pero no tiene un peso”.

La actriz no descarta la posibilidad de que su ex esposo tenga más dinero guardado en otras cuentas, pero es algo que no puede asegurar. Lo que sí aclaró es que, cada vez que Adame se niega a pagar lo que debe, la deuda va aumentando, pues comenzó en 18 mil pesos y ahora debe un monto de poco más de 28 mil pesos.

La respuesta de Alfredo Adame

El actor Alfredo Adame explicó que le heredó todo a su hija Vanessa y a sus nietos. Hasta la casa en la que vive es de ella. "¿De qué vivo yo? De un tupper que me manda Magüicha, la periodista, con pollito; otro que me manda el miserable de Fabián Lavalle con zanahorias, otro que me manda mi hija Vanesa con arroz y huevo”.

El famoso actor ha dicho que de eso vive, ya que está quebrado económicamente: “Soy pobre, pero no sé por qué se jactan tanto de eso si ser pobre no tiene nada de malo. Está peor ser como Gustavo Adolfo Infante, alcohólico, adicto, todo lo que es", contestó el conductor.

