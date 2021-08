Alfredo Adame asegura que las personas lo atacan porque le tienen envidia

Alfredo Adame afirmó durante una entrevista que las personas lo atacan por envidia y frustración, ya que él ha sido una persona exitosa; esto con respecto a su reciente polémica con la actriz Diana Golden.

“Acuérdate que el éxito envenena, yo he sido un hombre muy exitoso toda la vida y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero y entonces mucha gente agarró como deporte el atacarme, tratar de denostarme, humillarme, ofenderme cuando mi trayectoria, mi prestigio, mi calidad de ser humano siempre estuvo limpio” declaró el famoso en una exclusiva con el programa Ventaneando.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Diana Golden se lanzó contra Alfredo porque presuntamente el conductor le debe casi 20 mil pesos, y supuestamente en días recientes, la artista acudió a casa del también actor para cobrarle, además aseguró que él es un “cobarde y hablador”.

Alfredo Adame desmiente a Diana Golden

Diana es ex pareja de Alfredo y desde hace tiempo mantienen una fuerte rivalidad/Foto: Univisión

Durante la entrevista, el conductor Alfredo Adame decidió desmentir a Golden, asegurando que la famosa nunca acudió a su casa para cobrarle la supuesta deuda. No obstante, mencionó que la persona que también lo ha atacado es Manuel López Reyes, quien supuestamente es un trabajador del Tribunal de Justicia.

“El tipo se llama Manuel López Reyes, es un tipo que se metió a mi Facebook a ofenderme y a insultarme, denostarme, quererme humillar. Le contesté como sé contestar y empezamos con los mensajes. Es un tipo frustrado, amargado, envidioso, chismolero y nunca se ha parado en mi casa, tampoco la actriz Diana Golden”, detalló Adame.

Asimismo, el ex presentador de Televisa confesó que pronto volverá en un proyecto televisivo, pero que debido a la pandemia, tuvo que dedicarse a las labores del hogar, ya que todos sus empleados ya no podían ir a su casa por el COVID-19.

Alfredo Adame está cuidando su salud mental

El conductor y actor ha estado en la polémica por sus supuestos ataques de ira/Foto: Debate

Alfredo Adame también reveló en la entrevista con Ventaneando que ahora está cuidando su salud mental a través de un programa especial, aunque declaró que esto no lo hace por tener ataques de ira: “Estoy como en un programa de salud mental, pero no porque lo necesite o hayan llegado los ataques de ira”, mencionó.

“Yo estoy plenamente convencido de que no peligra ni nada, simplemente estoy tratando de relajarme y entender las cosas”, declaró el famoso.

Y agregó: “Soy un hombre feliz, me levanto todas las mañanas lo primero que me digo a mí mismo es ‘más grande, más alto y más fuerte’, me motivo. Mi autoestima está a niveles muy superiores a los que siempre había estado y me he vuelto más analítico”.

Alfredo Adame también reveló que por el momento las únicas mujeres en las que confía son su hija Vanessa y una comadre que tiene en Monterrey, y dijo que con el resto de sus hijos no tiene contacto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!