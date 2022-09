Alfredo Adame asegura que Magaly Chávez es una mujer transexual, ella responde

Magaly Chávez se lanza contra Alfredo Adame ante sus polémicas declaraciones.

Una vez más Alfredo Adame está envuelvo en una polémica, en esta ocasión por asegurar que su ex novia Magaly Chávez es una mujer transexual, lo que le ha generado muchas críticas, sin embargo la actriz no dudó en contradecirlo y se lanzó en su contra.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Alfredo Adame ha recibido cientos de críticas, debido a que intentó exponer a su ex novia Magaly, sin embargo las redes sociales en está ocasión han mostrado su apoyo a la actriz.

Como era de esperarse, luego de que Alfredo Adame lanzará comentarios, que han sido considerados como “discriminatorios”, Magaly rompió el silencio y se lanza con todo en contra de su ex, acaparando los chismes de la farándula.

¿Qué pasó con Adame y Magaly?

Recordemos que Alfredo Adame y Magaly Chávez tuvieron un breve romance, mismo que terminó cuando ambos participaron en un reality show de Tv Azteca y desde entonces se han visto involucrados en una pelea mediática.

En una reciente entrevista, el ex conductor y actor Alfredo Adame dijo que en una ocasión, Magaly Chávez le pidió unas toallas femeninas, mismas que nunca usó, por lo que cuestionó la razón, a lo que su ex novia respondió que ya no habían sido necesarias.

Alfredo Adame agregó que Magaly Chávez, nunca le habló de su ginecólogo, por lo que puso en duda la sexualidad de su ex pareja e incluso sugirió a la prensa que fueran a cuestionar al ex esposo de la actriz.

Magaly Chávez se lanza contra Alfredo Adame

Ante las declaraciones de Alfredo Adame su ex novia Magaly Chávez no se quedó callada.

Ante las declaraciones de Alfredo Adame, la actriz Magaly Chávez no se quedó callada y lanzó fuertes comentarios en contra de su ex novio:

“Yo si soy 100% mujer, obviamente creo que el señor lo dice porque pues nunca le di nada, entonces yo creo que eso se llama más ardides, eso es ser ardilla porque pues oye, imagínate, ya no tiene de qué hablar y ahora ya está inventándome a mí” aseguró.

De igual forma Magaly Chávez aseguró que los comentarios de Alfredo Adame la tiene sin cuidado y dijo que no está interesada en comenzar una pelea mediática con el ex conductor.

