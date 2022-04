Alfredo Adame arremete contra Omar Chaparro, lo llama “enano acomplejado”

Alfredo Adame insulta a Omar Chaparro

Alfredo Adame ha estado en medio del escándalo y es hace unos días se enfrentó al abogado de Carlos Trejo, sin embargo no es el único conflicto que tiene y en una reciente entrevista habló de Omar Chaparro, quien en puso en duda su cinta negra y es el actor quien ahora lo insulta.

Adame le envió en mensaje al actor: “Le dije que sí, que las cintas se las había comprado en un puesto de un mercado a su chi... ma... en Chihuahua”.

De igual forma le pidió al actor Omar Chaparro que mostrará sus credenciales, pues no sabe quién es, asegurando que él únicamente trata con personas exitosas como Eugenio Derbez, Los Mascabrothers y Adal Ramones”.

Además insultó a Omar afirmando que es un “mediocre”, “fracasado” y “acomplejado” y mencionó que es “un pobre diablo, sin ningún talento, de los que la televisión deja entrar”.

¿Qué dijo Omar Chaparro de Alfredo Adame?

Alfredo Adame llama "un pobre diablo" a Omar Chaparro

Omar Chaparro fue cuestionado sobre la pelea callejera que enfrentó Alfredo Adame, en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, hace algunas semanas.

El comediante mexicano Omar Chaparro puso en duda que Adame fuera cinta negra, tal como había asegurado.

Adame aseguró que el actor era un envidioso y el comentario llegó a Omar, quien en una entrevista para el programa “Venga la Alegría” dijo que quizá si es envidioso, pues no sabe hacer la ya famosa “patada de bicicleta”, misma de la que Adame habló en medios de comunicación.

“No podría decir si fue envidia porque... a lo mejor sí es envidia porque yo nunca aprendí a hacer patadas de bicicleta, pero yo lo respeto”, dijo Omar Chaparro.

Alfredo Adame vs abogado

Alfredo Adame y el abogado de Carlos Trejo tuvieron un enfrentamiento hace unos días

La vida de Adame ha estado llena de polémicas en los últimos años, recientemente se enfrentó con el abogado de Carlos Trejo, con quien tiene una pelea pendiente e incluso en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Carlos Trejo quiere subir al ring con Alfredo Adame, le ofrece 75 mil pesos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció el abogado Manuel Montalvo interrumpió la conferencia de prensa de Adame, misma que se llevaba a cabo en la Ciudad de México.

“Resulta que este abogado no estaba dorando la píldora seis meses, de que ya tenía el foro 360 rentado, de que ya estaban vendiendo los boletos, de que ya tenía las licencias, de que ya tenía todo y a la hora de la hora no tenía nada. Era un fraude, vendieron 4 mil boletos y no regresaron el dinero” dijo el actor.

Después del enfrentamiento que terminó a golpes, Alfredo Adame habló del pleito que enfrentó con el abogado de Carlos Trejo e incluso el "Cazafantasma" tuvo una participación por videollamada para pactar la pelea con su gran rival.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.