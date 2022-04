Alfredo Adame arremete contra Mary Paz Banquells tras señalarlo como psicótico

En La Verdad Noticias dimos a conocer algunas de las declaraciones de Mary Paz Banquells sobre su matrimonio con Alfredo Adame, y en la entrevista que ofreció para Gustavo Adolfo Infante, la actriz confesó que en una ocasión él intentó golpearla, además de que piensa que su ex esposo tiene un problema de psicosis.

Recientemente la prensa encontró al también presentador y fue cuestionado sobre dichas declaraciones y además de señalarla de mentirosa, afirmó que se hace la víctima y que de lo único de lo que él es víctima, es de su éxito, porque el éxito genera envidias.

Tras su última pelea física pública, en el programa Venga la Alegría, se anunció que Adame iniciará campaña contra la violencia, aunque poco después esto fue desmentido y desatando polémica en redes sociales.

Alfredo Adame afirma que Mary fue vendida por sus papás

El actor arremetió contra la familia de su ex esposa

Sin perder la costumbre, Alfredo dijo que su ex esposa y madre de tres de sus hijos, tiene una tenebrosa imaginación y es una consecuencia de la violencia psicológica que padeció pues sus papás la andaban vendiendo cuando ella tenía 24 años.

“Con un viejillo de cincuenta y tantos para sacarle dije, porque su papá se quedó en la miseria”.

También negó haber intentado golpearla, y detalló que en cada discusión, él se quedaba callado y daba la vuelta, e incluso, algunas veces la ‘cachó’ robando o haciendo cosas perversas.

“Tiene un odio contra mí desde el principio. A mis hijos no los dejaba ir a que me vieran recibir premios, no los dejaba vestirse como yo, con ropa de marca”.

Así mismo volvió a llamar malagradecidos a sus hijos, y los negó nuevamente. El actor dice que hoy en día es feliz, y que se alejó de gente que no vale la pena.

“Soy un hombre feliz, espero hacer un bonito matrimonio con Magaly y tener dos hijos con ella”.

También dijo que cree que su ex esposa, Mary Paz Banquells es una mujer envidiosa y que se casó con él por interés, ya que estaba en un momento económco muy complicado.

“Claro que me tuvo envidia y me la tuvo toda la vida; cuando yo la conocí, ella era una pobre diabla”.

¿Qué dijo Mary Paz Banquells de Alfredo Adame?

Mary lamenta el camino que su ex esposo ha tomado

La actriz rompió el silencio sobre muchas cosas que vivió al interior de la casa que compartía con Adame, y aunque se mostró muy tranquila y sin ninguna violencia verbal hacia su ex marido, destapó la violencia que vivió los últimos 12 años de su matrimonio.

“Luché mucho para que fuera con un psiquiatra, pero no lo logré; entonces lamentablemente el problema ha crecido. Yo creo que es psicótico”.

“Él crea historias y se las cree, las vive, aunque no sean reales, y ahora creció el problema.

Pese a todo esto, la ex esposa de Alfredo Adame desea que el actor cambie, pues ha estado involucrado en muchos escándalos que incluyen la violencia verbal y física, lo que coincide con lo que ella afirma haber vivido.

