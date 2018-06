¡Alfredo Adame arremete contra Laura Bozzo por esta razón!

Alfredo Adame causó polémica al responderle y decirle hasta lo que no, a la reina de los desgraciados luego de que la presentadora Laura Bozzo aseguró que le causa repugnancia los actores que se convierten en políticos.



Cabe recordar que Alfredo Adame hizo a un lado la actuación, para convertirse en candidato de PVEM a la alcaldía de la delegación Tlalpan, dicha postulación no le hizo mucha gracia a la presentadora Laura Bozzo, ya que manifestó que le causa cierta repugnancia que los actores se conviertan de la noche a la mañana en políticos.



De inmediato tras las declaraciones de la peruana, Adame se le fue a la yugular y le mandó un contundente mensaje, en donde destacó que a él le da repugnancia que ella estuvo privada de su libertad por dedicarse al lavado de dinero.

La gente ya esta harta de esta bola de rateros. Cambiemos el rumbo y hagamos de Tlalpan un ganador.

Este 1º de Julio #AdameTuVoto pic.twitter.com/rJkLCj7qf1 — Alfredo Adame (@aadameoficial) 22 de junio de 2018



“No es que Laura haya dicho que no confía en que los actores podamos ser políticos, dijo que le causa repugnancia que los actores se conviertan en políticos, eso fue lo que me hizo e%@&@r. Entonces, le contesté que a mí me causa más repugnancia que haya estado arraigada tres años en un foro en Perú, porque era parte de la banda del expresidente peruano Fujimori y de la familia Montesinos… Andaba metida hasta los dientes en el lavado de dinero y la venta de joyas y todas esas cosas”, expresó muy molesto el mexicano.

¿Hasta dónde llegará dicho pleito? Por el momento no se sabe, sin embargo, sabemos que la conductora no se quedara callada, ahora solo queda esperar que le responderá al ex actor y conductor Alfredo Adame.