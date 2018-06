Alfredo Adame arremete contra Laura Bozzo: “A mí esta señora me causa asco”

Alfredo Adame le respondió a Laura Bozzo luego de que ésta lo agrediera verbalmente, dentro de todo lo que dijo arremetió contra la ‘Señorita Laura’ y expresó su sentir hacia la conductora; “A mi esta señora Laura Bozzo me causa asco”; dijo.

"No veo porque le tenga que causar repugnancia a una persona que pues lo único que ha hecho son puras cosas asquerosas, puros programas asquerosos”…

…“ Entonces a mi Alfredo Adame, ciudadano mexicano, nacido en México que no me venga esta tonta a decir que soy un repugnante y lo que yo si le digo es que a mí esta señora Laura Bozzo me causa asco".