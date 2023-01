Alfredo Adame apoya a Lucía Méndez; quiere que meta a la cárcel a Laura Zapata

No cabe duda que Alfredo Adame es uno de los famosos más polémicos de los últimos tiempos , po rlo que en cada controversia que puede expresar su opinión o se mete con nuevos famosos.

SIn embargo, hay una polémica de la que ha querido opinar últimamente y se trata de la que tienen Lucía Méndez con Sylvia Pasquel y Laura Zapata, que desde que terminó Siempre Reinas de Netflix

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, Lucía Méndez amenazara con demandar a Laura Zapata y Sylvia Pasquel, tras las burlas y declaraciones que dieron ambas en distintas ocasiones a los medios de comunciación.

Alfredo Adame espera que Laura Zapata vaya a la cárcel

Alfredo Adame quiere que metan a la cárcel a Laura Zapata y Sylvia Pasquelhttps://t.co/S87THBVRNj — Aarón Ucán (@AaronAuditore) January 11, 2023

Después de que la actriz y cantante decidiera ponerles una advertencia a Laura Zapata y a Lucía Méndez, el polémico Alfredo Adame dio su controversial opinión sobre el problema en el que se involucran las tres famosas.

En el video se puede ver como Alfredo Adame arremete contra las famosas y expresa que espera que las metan a la cárcel a las dos, además de que afirma que Sylvia Pasquel es una mala persona, pues sabe de buena fuente (Mary Paz, su media hermana) que ha hecho muchas cosas malas

En el metraje puede verse al famoso muy molesto al respecto, pues cabe resaltar que en el pasado el exconductor del Programa Hoy ha tenido problemas con ambas actrices, por lo que no es de extrañar su comportamiento.

¿Cómo surgió el pleito entre Laura Zapata y Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Laura Zapata llevan muchos años peleando

Los famosos llevan muchos años enfrascados en discusiones y dimes y diretes que han llegado a los medios de comunicación, pero lo que muchos se han preguntado es cómo surgió esta enemistad.

Sobre esto, Laura Zapata ha afirmado que todo pudo deberse a un encuentro que tuvieron, donde ella habló sobre los problemas que tenía Adame con la madre de sus hijos..

“Yo creo que le caí muy gorda un día que llegue y nos sentamos juntos viendo el ensayo y yo le dije ‘Oye ¿qué te dicen tus hijos de todo lo malo que hablas de su mamá?, bájale ¿no?, perdóname que me meta en lo que no me importa, pero pobres de tus hijos, los que sufren son tus hijos’, ya sabes cómo soy, entonces yo creo que desde ahí ya no le gustó mucho la cosa”, expresó.

