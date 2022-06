Alfredo Adame afirma que Gustavo Adolfo Infante es "alcohólico y drogadicto"

Alfredo Adame arremete contra Gustavo Adolfo Infante.

En un reciente encuentro con la prensa Alfredo Adame habló de la denuncia en su contra; por difamación y violencia de género interpuesta por Gustavo Adolfo Infante y arremetió en contra del periodista, afirmando que es un "alcohólico y drogadicto".

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Alfredo Adame asistió a la reciente Marcha por el orgullo, que se llevó a cabo el pasado 25 de junio en la CDMX.

En dicho evento el polémico conductor que se ha caracterizado por protagonizar diversos chismes de la farándula, habló del pleito legal que enfrenta con el periodista, debido a una serie de declaraciones en contra de su mamá.

¿Qué dijo Adame de Gustavo Adolfo?

El actor enfrenta demandas interpuestas por Gustavo Adolfo Infante.

Al ser cuestionado por la prensa, Alfredo Adame arremetió e insultó a Gustavo Adolfo Infante y aseguró que influyó en el distanciamiento con su hijo.

Cabe resaltar que en una entrevista entre Gustavo Adolfo Infante y Mary Paz Banquells, está última relató cómo fue su matrimonio con Adame y aseguró que el actor agredió verbalmente a su hijo Sebastián al enterarse de su orientación sexual.

"Es una gran mentira que un estú.., imbéc.., llamado Gustavo Adolfo Infante, que no es periodista porque no tiene cédula profesional ni absolutamente nada, es un alcohólico drogadicto y mal nacido, agarró y lo indujo junto con la mamá para que fuera a decir a un programa”, afirmó.

Alfredo Adame quiere reconciliarse con sus hijos

Alfredo Adame asegura que quiere reconciliarse con sus hijos.

Sobre el supuesto encuentro que tendría Alfredo Adame con su hijo Sebastián durante la marcha, el actor aseguró que no habían llegado a un acuerdo, debido a la presencia de la prensa.

“Yo no voy a hacer ya más, yo ya hice lo que tenía qué hacer porque aquí prácticamente el ofendido soy yo. No tengo por qué andar mendigando el cariño de mis hijos, yo no les hice nada. Tan sencillo como eso, si quieren un acercamiento yo ya di el primer paso” dijo.

Recordemos que el hijo menor de Alfredo Adame aseguró que si llegara a existir una reconciliación con su padre, tendría que ser en privado.

