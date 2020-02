Alfredo Adame acusó a “Cachirulo” de acosarlo sexualmente cuando era niño

Alfredo Adame confesó que fue víctima de acoso sexual por parte de Enrique Alonso Tellaeche, alias Cachirulo, popular personaje del programa de televisión “Teatro Fantástico” que fue transmitido de 1955 a 1969.

Alfredo Adame planea exponer a acosadores sexuales

En entrevista con el programa de TV Azteca, “Venga la alegría”, Alfredo Adame se sinceró sobre cómo Cachirulo intentó llevarlo a su casa después de haberlo tocado en sus zonas íntimas cuando apenas era un niño.

“Un día, de repente se me acerca y me agarró el miembro viril, y me dijo: ¿No quieres ir a mi departamento? Vivo cerca', en ese momento le di un empellón para atrás y me salí espantadísimo”, confesó Alfredo Adame.

El actor también reveló que también el director de una escuela intentó abusar sexualmente de él cuando era un niño, y cómo piensa denunciar a todos los acosadores que conoce.

Alfredo Adame revela casos de acoso

Así como Alfredo Adame denunció los abusos de Cachirulo, piensa exponer a todos acosadores en el mundo del espectáculo, tanto que lo hayan atacado a él o a conocidos suyos.

“Ventilaré nombres de esta gente cochina, depredadores que andan acosando jovencitas y jovencitos, y que yo conozco, a todos yo los voy a exhibir”, aseguró Alfredo Adame.

Entre los acosadores que piensa denunciar se encuentra un conocido productor quien supuestamente despidió a una actriz que se negó a tener relaciones sexuales con él.

Alfredo Adame de 61 años de edad aseguró que está listo para exponer el acoso que ha existido en la industria del espectáculo.

