Alfredo Adame acusa a Televisa y a Andrea Legarreta por querer matarlo de hambre

Alfredo Adame acusa a Televisa y a Andrea Legarreta de querer matarlo de hambre

Recordemos que Alfredo Adame se ha convertido en uno de los artistas más polémicos del mundo de los espectáculos, donde constantemente está protagonizando peleas contra sus ex compañeros de la televisión o incluso contra la televisora que le dió trabajo por muchos años, Televisa.

A pesar de que el ex conductor reveló anteriormente que ya no pelearía con nadie debido a que este 2020 decidió ser “Alfred Love”; esto no fue pretexto para recordar el escandaloso momento cuando Televisa lo vetó hace aproximadamente tres años.

Un hecho que para Alfredo fue totalmente inexplicable en su momento, puesto que ya había trabajado alrededor de 32 años para la televisora, por lo que únicamente pudo concluir que todo fue por culpa de la también conductora Andrea Legarreta, en específico Adame mencionó:

“Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. me bloqueó, me vetó con todas las televisoras, y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes”

Asimismo Adame aseguró que no fue la televisora la que le avisó de su salida, sino que se enteró por medio del programa de radio de “Todo para la mujer”, donde escuchó que ya tenía prohibida la entrada a la empresa junto a otros dos artistas más, el hijo de Lupita D’Alessio y Jorge, el integrante de la banda Matute.

Un hecho que según el ex conductor no se detuvo ahí, puesto que en transcurso del tiempo y después de asistir a numerosas entrevistas y casting, ninguna otra televisora lo contrataba.

Sin embargo, Alfredo Adame menciona que eso no fue suficiente para acabar su carrera como artista, la cual a pesar de la gran influencia y ataque por parte de Televisa, pudo continuar a través de diversos trabajos en el teatro y comerciales para algunas marcas reconocidas

El ex conductor aclara que su éxito se lo debe a él mismo, puesto que “Adame es rating”, un talento que logró sobrepasar su trabajo como actor, convirtiéndose en toda una personalidad.

Por otro lado Adame volvió a recordar que este año no tiene tiempo para perder en discusiones con otros artistas, puesto que no necesita de eso para continuar con su fama, donde aseguró tener varios proyectos en puerta.

