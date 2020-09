Alfredo Adame: Tras humillar a sus hijos ahora desea reconciliarse con ellos

Alfredo Adame quiere volver a ver a sus hijos

Alfredo Adame ha protagonizado diversos escándalos luego de la separación con Mary Paz Banquells, pues debido a su ruptura matrimonial, ha humillado en diversas ocasiones a sus hijos, pero ahora el actor mexicano desea reconciliarse con ellos ya que aseguró sentirse solo.

Y es que, luego de que el polémico presentador de televisión dio a conocer que uno de sus hijos no es digno de llevar su apellido, incluso amenazó a uno de ellos de no seguir apoyándolo económicamente, ahora el famoso está arrepentido y quiere tener un reencuentro con los jóvenes.

Alfredo Adame ex conductor del programa "Hoy", concedió una entrevista a una famosa revista, y reveló que en ese momento cuando habló sobre sus hijos, lo hizo porque estaba enojado, pero comentó que no tiene ningún cargo de conciencia porque según él no les hizo nada.

¿Alfredo Adame está arrepentido?

El actor mexicano Alfredo Adame, comentó a la revista TVNotas que la única responsable del distanciamiento con sus hijos ha sido Mary Paz Banquells, él aseguró que la mamá de sus hijos estaba conspirando para que ellos no se acercaran al famoso. Adame comentó que lo dejaron solo como un perro.

"Dije que no los quería volver a ver, pero no es para tanto".

El famoso mencionó que no le pedirá disculpas a sus hijos Sebastián, Diego y Alejandro, ya que esperará a que ellos recapaciten por abandonarlo, él comentó que las puertas de su casa estarán abiertas para ellos y que podrán hablar sin rencores tras el escándalo ocurrido.

Alfredo Adame se siente solo y quiere ver a sus hijos

Te puede interesar: ¡Harto de su hijo! Alfredo Adame le quitó el apellido a Diego ¡Escándalo!

En la entrevista, el actor Alfredo Adame dijo que espera poder ver a sus hijos para que se de cuenta si aún están siendo influenciados o manipulados por su madre, pues sobre Mary Paz Banquells, el famoso aseguró que no desea saber nada de ella.

¿Crees que los hijos del famoso se reconcilien con su papá?