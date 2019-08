Alfredo Adame: Su hijo lo llama tóxico, no lo quiere en su vida

Tras las fuertes polémicas que ha protagonizado Alfredo Adame; su hijo arremetió de la peor manera en su contra, pero esto no es nada más de ahora; ya tiene algún tiempo y está furioso por muchas de las acciones insensatas que ha llevado a cabo su padre en el medio artístico.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, el joven externó lo que realmente siente por su padre y es que afirmó en todo momento que lo que ocurre ahora no es reciente; pues él se separó de Alfredo Adame desde que comenzaron los problemas de divorcio con la madre del joven.

Alfredo Adame: Su hijo lo llama tóxico, no lo quiere en su vida

“El distanciamiento con mi papá no fue por temas del divorcio de mis padres, eso yo lo respeto, es su divorcio, es su problema; ellos son adultos. La decisión de separarme de mi padre fue por motivos personales, yo estoy en un punto de mi vida en el que lo que yo busco es crecer como persona, crecer como ser humano; busco la paz, la felicidad en mi vida y después de analizarlo tomé la decisión de que había personas que tenía que cortar de mi vida”.

Sin embargo, también apuntó a que el chico estaba en toda la disposición de recuperar la confianza; para brindarle una segunda oportunidad a su papá.

“El día que hablé con mi papá se lo dije con todo el amor, cariño y respeto. Le comenté que si en algún momento quería retomar la relación yo estaba dispuesto a trabajar con él y con los brazos abiertos lo recibía en mi vida de nuevo; sin embargo le aclaré que era una decisión que había que tomar porque al final él es quien tiene que analizar lo que ha dicho y lo que ha hecho”.

Pese a lo ocurrido y que Alfredo Adame sigue en su misma postura; el joven entonces reaccionó y pidió que no quería ni gente tóxica ni negativa en su vida.

"Hasta que no vea algo honesto, que haya conllevado una introspección y un trabajo personal, la verdad prefiero no (tener una relación con Adame) porque ya no necesito tener negatividad ni tener energía tóxica en mi vida".

Sigue leyendo: Alfredo Adame confirma infidelidad de Andrea Legarreta 'A Erik le dicen el unicornio'

Precisamente por todo lo ocurrido en la vida de ambos; es que el joven prefiere mantener distancia tanto de su padre como de los problemas que ha enfrentado últimamente, pues desde hace un par de semanas; Alfredo Adame ha protagonizadoun sinfín de escándalos en los que en lugar de ayudarse se hunde solo.

Alfredo Adame: Su hijo lo llama tóxico, no lo quiere en su vida

Dale clic en la estrella de google news y síguenos