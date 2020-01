Alfredo Adame SE BURLA de la Tercera Guerra Mundial con meme de Andrea Legarreta

El conductor Alfredo Adame volvió a crear controversia en redes sociales, atacando a la conductora de Televisa Andrea Legarreta, pero esta vez también se mofó del conflicto bélico que están viviendo Estados Unidos e Irán que podrían ser el inicio de una Tercer Guerra Mundial.

El ex conductor y actor de Televisa, Alfredo Adame publicó en su Instagram un meme sobre el conflicto entre Donald Trump e Irán, usando el meme en el que se convirtió Andrea Legarreta hace algunos años cuando dijo su polémica frase “el aumento del precio del dólar no afectaba a México”.

“La tercera Guerra Mundial no afecta a los mexicanos porque nosotros estamos en la Cuarta Transformación”, publicó Adame en su cuenta de Instagram.

El conductor hace unos meses había afirmado que era una nueva persona, que ya no se burlaría de la gente con la que tuvo conflictos en el pasado, principalmente que dejaría de hacerle burla a las mujeres. Sin embargo, su publicación demostró todo lo contrario, incluso compartió una serie de imágenes con frases como “Los problemas de Estados Unidos e Irán no nos preocupa porque no hablamos ni inglés ni árabe!!!! (Andreé Legarretté)”.

Ante el humor negro del conductor de 61 años, cientos de sus seguidores y otros usuarios tacharon de ofensiva la manera en cómo Adame estaba burlándose de una situación tan complicada como lo es la posible Tercera Guerra Mundial, así como de las ofensas que estaba cometiendo contra Legarreta. Fue tanta la denuncia en contra de la publicación de Alfredo Adame, que Instagram decidió cancelarle su cuenta oficial.

Cerraron la cuenta oficial de Alfredo Adame

EL CONFLICTO ENTRE ADAME Y LEGARRETA

Alfredo Adame se ha ganado el desagrado de la conductora Andrea Legarreta desde el año 2008, cuando ambos conductores aún trabajaban juntos en el programa de Televisa “Hoy”. Sin embargo, fue el año pasado cuando Adame declaró a través de unos audios filtrados, que Andrea Legarreta le había sido infiel a su esposo Erik Rubín con varios hombres, incluyendo un alto ejecutivo de Televisa.

Después de esta controversia, Legarreta le respondió a Adame con una demanda por los comentarios realizados en contra de su persona, y desde ese entonces hasta ahora ambos conductores han creado una rivalidad.