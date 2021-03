Alfredo Adame: Reviven el escándalo de Pepillo Origel

El ex conductor de Televisa Alfredo Adame, sigue dando de qué hablar, y es que el famoso ha causado todo un escándalo por sus contundentes comentarios, pero ahora el famoso habló sobre un momento de su pasado y confesó lo que hizo el presentador Pepillo Origel.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que el conductor Origel fue duramente criticado en las redes sociales luego de presumir que ya le pusieron la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, pero ahora han revivido un escándalo del famoso.

Durante una entrevista que tuvo Alfredo Adame, ex conductor del programa "Hoy" en "Chisme No like", comentó lo que le hizo Pepillo Origel, él reveló que se le insinuó en varias ocasiones, debido a las fiestas en las que ambos coincidían, lo que causó todo un escándalo.

Alfredo Adame reveló un tormentoso pasado de Pepillo Origel

Alfredo Adame arremete contra Pepillo Origel

El conductor de televisión mencionó que desde entonces, Juan José Origel comenzó a atacarlo, porque Adame le puso un alto al acoso que sufría por parte del presentador, de igual forma aseguró que Pepillo es un mentiroso y que su aspecto es de mala vibra.

Debido al escándalo, Alfredo interpuso una demanda en contra de Pepillo Origel incluso hasta a Pati Chapoy debido a que lo hostigaban, aunque recientemente el conductor ha causado todo una polémica por sus contundentes comentarios de varias figuras públicas.

Recordamos que el conductor mexicano ha causado diversas reacciones de los usuarios, por el reciente pleito que ha protagonizado con el youtuber El Rey Grupero, el actual novia de la actriz Cynthia Klitbo, el actor ha amenazado al influencer en varias ocasiones.

Por su parte Pepillo Origel, no ha realizado algún comentario sobre las declaraciones que hizo Alfredo Adame, quien se ha convertido en uno de los polémicos presentadores de la televisión. ¿Crees que el ex conductor de Televisa oculta un misterioso pasado?

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.