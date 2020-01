Alfonso Herrera tendrá el papel estelar de la nueva serie “Las Bravas F.C.”

En su carrera como actor, Alfonso Herrera se ha caracterizado por elegir personajes memorables, que lo reten, así como historias que puedan trascender; claro ejemplo de ello son sus actuaciones en escena interpretando a “Michal” en Pillowman, o a “Gus” en Nadando con tiburones (junto a Demián Bichir y Ana de la Reguera) y, por su puesto, su entrañable interpretación del profesor "Keating" en La Sociedad de los Poetas Muertos.

Los sets cinematográficos también han sido escenario en el que ha dejado ver su calidad histriónica, solo basta recordarlo en La Dictadura Perfecta de Luis Estrada -la película más taquillera del 2014- o en El Elegido, afrontando el reto de interpretar un personaje con tres identidades distintas, hablando inglés, español y francés.

Alfonso Herrera tendrá el papel estelar de la nueva serie producida por The MediaPro Studios y Turner Latin America: “Las Bravas F.C.”

Los matices que logra Alfonso en sus interpretaciones le han regalado la dicha de incursionar en filmes de todo género, tales como la comedia romántica en Me casé con un idiota que se estrenará próximamente o el drama en El Baile de los 41, película basada en la historia real de 41 homosexuales que fueron sorprendidos en una redada en 1901 mientras realizaban una fiesta clandestina en la Ciudad de México, la cual se estrenará en el otoño de este año.

Con respecto a la pantalla chica, Herrera participó en tres novelas al principio de su carrera, además ha desarrollado sus dotes interpretativos hasta el mundo del doblaje, tanto en series como en filmes animados (Baki, The Lorax, The Croods).

Alfonso Herrera tuvo una sobresaliente participación en la serie “El Exorcista”.

En 2016 el mundo de las series le abrió las puertas y protagonizó The Exorcist, en Fox Networks. De ahí, del 2018 al 2019 participó en la serie estadounidense Queen of the South, de USA Network y en Sitiados, de Fox Latinoamérica, sin dejar de lado que podemos apreciar su trabajo en Netflix en la serie Sense8.

Por si fuera poco, el 2020 llega para Alfonso de la mano de la serie “Las Bravas F.C.”, que iniciará el rodaje de sus ocho episodios en marzo y se estrenará este año por TNT México. La historia de la serie de ficción “Las Bravas F.C.” está ambientada en torno a un equipo de fútbol femenino y se basa en la idea del guionista Enrique Pérez Vergara, “Flipy” (Noobees, Chiringuito de Pepe, Olmos y Robles).

Vivir con libertad y respeto es el mensaje que compartió el actor Alfonso Herrera, quien se sumó a la edición 41 de la Marcha del Orgullo LGBT+.

Durante los ocho episodios, de 45 minutos cada uno, veremos a Alfonso Herrera interpretando a Roberto Casas, un entrenador profesional, exjugador de élite, que se vio obligado a dejar el terreno de juego a causa de una afección cardiaca, así que el personaje que interpretará Herrera aceptará este trabajo que lo obligará a vencer sus prejuicios porque no considera al fútbol femenino un deporte.

Con respecto a esta nueva aventura televisiva Herrera menciona: “Estoy feliz de poder embarcarme en este proyecto de ficción que pone al fútbol femenil en el centro. Es una historia muy bien escrita por un estudio que entiende y que sabe de fútbol, así que me entusiasma mucho ser parte de ella”.

“Las Bravas es una de las primeras series, sino es que el primera en América Latina en hablar de fútbol femenino, lo cual es grandioso porque estamos en la búsqueda de eliminar las brechas y los estereotipos de género, así que Las Bravas nos recuerda también que socialmente ya no debemos frenar ese impulso”.

