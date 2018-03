Alfonso Herrera listo para la nueva temporada de 'El exorcista'

Está por arrancar la segunda temporada de la serie “El exorcista”, en la ciudad de Vancouver, Canadá

Para Alfonso Herrera no es sorpresivo el asalto del talento joven mexicano frente a cámaras internacionales, como es su caso, ya que , Canadá. En el mismo país se encuentra terminando Martha Higareda la producción “Altered carbon” y Eiza González está por estrenar la estadounidense “Baby driver”. Stephanie Sigman (Miss Bala) integra la producción SWAT. “Los canales, los estudios y las plataformas, se están dando cuenta del poder que tenemos los latinos en EU y específicamente, por qué no decirlo, los mexicanos”, dijo. “Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo y creo que la quinta es Chicago (donde se hizo la primera temporada de “El exorcista”), entonces hablando objetivamente, el mexicano, el latino, consume”, agregó. Además, los papeles ganados por sus connacionales rompen con los destinados normalmente hace tiempo a los mexicanos.. En “El exorcista”, basada en la película de 1973, interpreta al padre Tomás, quien radica en los suburbios latinos de Chicago, donde suceden cosas paranormales. “Es un mexicano que sale del cliché y darle continuidad a este personaje, me da mucha energía Ahora van a ser cuatro meses y medio (de grabaciones), diez capítulos y me da mucho gusto por el volumen, no me han mandado mucho material y los estudios son sumamente herméticos, pero puedo decir que obviamente la historia geográficamente cambia, no sé si vayan a crear lugares de EU ahí”, expresó el histrión. Feliz con “Sense8”. Herrera comenta que la cancelación de “Sense8”, serie de Netflix que coprotagonizaba, le genera emociones encontradas. Por un lado, dice, le da tristeza decir adiós a un proyecto a la historia que tuvo dos temporadas. Pero por otra, recordando el anuncio de la elaboración de un especial de dos horas, la oportunidad de alargar un poco la aventura. “Recibí una carta de Netflix explicándonos que la historia iba a llegar una segunda, nos comenzamos a escribir entre nosotros (el elenco) y dijimos qué mala onda. Luego por redes sociales vi la carta de Lana ( Wachowski, creadora del concepto) del especial y me sorprendí”, comenta.