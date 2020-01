Alfonso Herrera con un ARMA fue amenazado en EUA

El famoso actor Alfonso Herrera, quien también fuera ex integrante del grupo RBD, ha preocupado a sus fans luego de que diera a conocer un lamentable incidente que vivo en los Estados Unidos a través de Twitter.

Resulta que “Poncho” a través de su cuenta de Twitter dio a conocer un terrible incidente que vivió al tratar de abordar un Uber en Estados Unidos, ya que relató que fue amenazado con sacar una pistola por el mismo chofer del servicio.

¿Qué fue lo que le pasó a Alfonso Herrera?

Fue a través de las redes que Herrera hizo un llamado a la compañía, pues la respuesta que recibió no le pareció favorable, por ello publicó un mensaje que decía: “Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”.

La preocupación por el actor comenzó a causar furor, ya que en un principio no se sabía exactamente qué le había ocurrido a Herrera, pero el ex RBD volvió a la red horas más tarde para detallar el incidente de la siguiente manera:

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice ‘lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”.

Es de esta forma que el Alfonso Herrera mostró así su indignación por la respuesta de la compañía ante un incidente violento de ese tipo y escribió el mismo mensaje en inglés para tener mayor eco, pero hasta ahora Herrera no ha dado más detalles de la agresión por lo que no se sabe si recibió alguna otra respuesta de la empresa o si habrá alguna sanción contra el chofer.

Cabe destacar que el Alfonso Herrera recibió decenas de comentarios de apoyo de sus seguidores de diversas naciones, quienes agradecieron el hecho de que haya salido ileso del incidente, en donde algunos le pidieron que tome cartas en el asunto e interponga una demanda o exhiba al chofer que lo amenazó.

