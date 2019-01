Alfonso Cuarón explota al enterarse que en España ¡subtitularon Roma! (FOTO)

Roma sigue cosechando el éxito en cada festival donde se presenta, siendo sus últimos triunfos en los “Golden Globes” el domingo pasado, donde se llevó 2 galardones, así mismo se sabe que ya cuenta con 7 nominaciones para los próximos premios BAFTA.

Pero parece ser que el éxito no la persigue en todos lados, pues nuevamente en España han atacado a la película.

Después del escándalo que surgió hace unas semanas tras la discriminación de la que fue víctima la protagonista de la cinta Yalitza Aparicio, pues el diario “El país” publicó un artículo donde la llamaron “sirvienta”, lo que enfureció a miles de usuarios, quienes exigieron que el medio ofreciera una disculpa pública por su falta de tacto.

Ahora nuevamente España vuelve a generar controversia en torno a la película, pues si la has visto, sabrás que la película está completamente en español, pero esto no pareció ser suficiente para los españoles, ya que Netflix España decidió subtitular la película al castellano.

“Me parece muy ofensivo para el público español el que Roma la hayan subtitulado con castellano español. El color, la empatía funciona sin los subtítulos. Me parece muy, muy ridículo. A mí me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar”