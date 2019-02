Alfonso Cuarón alza la voz y defiende a Yalitza Aparicio del acoso de prensa (VIDEO)

Alfonso Cuarón, director de la multipremiada cinta ‘Roma’, se mostró enojado y pidió a los medios de comunicación tomar distancia ante la protagonista de su aclama película.

¿Qué pasó con Alfonso Cuarón?

Fue durante la llegada del cineasta mexicano a la entrega de Premios de Asociación de Editores de Cine, que Alfonso Cuarón salió en defensa de la actriz Yalitza Aparicio, por lo que manifestó ante las cámaras su molestia con algunos comunicadores y aprovechó también para demostrar su inconformidad, esto luego que se difundiera una entrevista de la familia de la actriz desde su natal pueblo.

“Nada más que ya no me molesten a Yalitza, a la familia de Yalitza, eso fue muy mala onda. No quiero platicar de eso, nada más se los digo a ustedes”, expresó Alfonso Cuarón ante la prensa.