Alfalfa es DETENIDO por drogarse ¡Se pasó de travieso!

Bug Hall, famoso actor de conocido por interpretar al épico Alfalfa en la cinta The Little Rascals o Los pequeños traviesos, fue arrestado durante el fin de semana después de que lo descubrieron presuntamente inhalando productos químicos.

Según el sitio TMZ, el actor fue arrestado en Weatherford, Texas, el sábado 20 de junio, en donde las autoridades locales respondieron a las llamadas sobre una posible sobredosis en un hotel de la región.

Por otra lado ha resaltado un informe policial difundido por Fox News, las personas que informaron el incidente afirmaron que había alguien resoplando por el contenedor.

Bug Hall fue llevado a la cárcel del condado de Parker el sábado, pero fue liberado al día siguiente después de pagar una fianza de 1,500 dólares, sin embargo, recibió un cargo por posesión de drogas e inhalar o ingerir una sustancia química volátil.

¿Quién es Bug Hall?

Brandon Hall, apodado "Bug" por su familia, nació en Fort Worth, Texas, el 4 de febrero de 1985. Él es el actor más antiguo de su familia. Más popular como actor infantil durante la década de 1990, es más conocido por interpretar a Alfalfa en la película de 1994 The Little Rascals (Una pandilla de pillos).

Él y otros cinco integrantes del reparto de The Little Rascals ganaron un [Otorgue [Young Artist]] a la Mejor Actuación de un Conjunto Juvenil en una Película.

Después de Little Rascals, Hall apareció en la películo de John Landis, La familia Stupid y la comedia de fútbol The Big Green. En 1996, Hall fue nominado para un premio YoungStar (Mejor Actuación de un Actor Joven en una Película Hecha para Televisión) por su trabajo como Eddie Munster en la película para tv de Fox, Los Munsters 'Scary Little Christmas, y a un niño pequeño en Disneys Hercules en 1997. En 1998, interpretó el papel principal como Scout Bozell en la película Safety Patrol.