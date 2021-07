Alexis Ayala negó acusaciones de estafa y coqueteo a sus fans

A través del programa de Youtube Chisme No Like, dieron a conocer que el actor Alexis Ayala ha estado coqueteando con sus fans en las redes sociales y que además él les pedía dinero a través de tarjetas de descargas económicas.

Tras darse a conocer aquella polémica del famoso de las telenovelas, el conductor Javier Ceriani decidió contactar al actor para aclarar la situación de lo que se ha comentado en las redes sociales, por lo que el famoso aseguró que no es él.

El actor de Televisa ha causado todo un revuelo por aquella polémica, pues recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que el actor Ayala aseguró estar feliz tras el divorcio, pero últimamente aquellas revelaciones han dividido opiniones.

Alexis Ayala negó acusaciones de estafa

El actor Ayala aclaró las acusaciones de estafa en su contra

El famoso le comentó al conductor de Chisme No Like que no era él, confesó que nunca pediría dinero a nadie que para eso trabaja y trabaja mucho. También comentó que la persona que se está haciendo pasar por él ya le había escrito, de igual forma confesó que había intentando seducir a la persona que se encarga de peinarlo.

De igual forma comentó que a las mujeres no les pidió dinero, sino que les estaba coqueteando, por lo que lamentó que existan personas que se dediquen a estafar, pero dijo que no sería el primer famoso que es víctima de una situación tan polémica.

En el video del programa de YouTube Chisme No Like, los conductores revelaron que el actor no sabía del escándalo sobre el fraude de su nombre y de coquetearles a sus fans, así lo aseguró el famoso, quien confesó que esa persona se está haciendo pasar por él.

¿Qué fue de Alexis Ayala?

El actor de Televisa se separó de Fernanda en febrero

El pasado mes de febrero de este 2021, el actor de telenovelas anunció su separación con Fernanda López, pues a pesar de haber formado un sólido romance durante 11 años, dieron a conocer que su vida de pareja se transformó en amistad.

La noticia del final de su historia de amor lo anunciaron en el Día de San Valentín, a pesar del tiempo que estuvieron juntos, el famoso Alexis Ayala se separó, por lo que ahora disfruta de su soltería, pero últimamente ha estado envuelto en una polémica situación con respecto a la supuesta estafa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!