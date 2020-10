Alexandra Beffer es atacada en redes sociales por "culpa" de Chabelo

Hace una semana te dimos a conocer que Alexandra Beffer contó en exclusiva a la revista TVNotas que Xavier López 'Chabelo' le pidió un favor sexual para poder estar en su programa ‘La Cuchufleta’, pero ella nunca imaginó que los usuarios de las redes sociales se volcarían en su contra por romper el silencio del acoso que vivió.

Y ahora en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Alexandra Beffer señaló que como mujer, la reacción de la gente le ha resultado triste e indignante, pues nunca se había atrevido a hablar del tema hasta ahora, ya que para ella fue un momento muy complicado.

"A raíz de esto yo he sido muy atacada, ya que me están diciendo que me quiero colgar de la fama del señor, que me quiero buscar el reflector... A mí me duele de sobremanera como mujer que las leyes sigan sin protegernos, porque de entrada yo platiqué una desagradable situación que viví cuando era jovencita, más no estoy acusando”, explicó la actriz.

Se reveló que Chabelo le hizo propuestas indecorosas a Alexandra Beffer en el pasado.

Alexandra Beffer recibe duras críticas en redes sociales

Alexandra Beffer aprovechó la presencia de las cámaras para aclarar por qué no habló antes del tema y que nunca dijo nada porque nadie se lo había preguntado antes, además, señaló que han sido días muy difíciles porque personas allegada a ella le han hecho saber la opinión de la gente en redes sociales acerca de su controversia con el comediante.

Alexandra Beffer ha sido victima de bullying en las redes sociales por romper el silencio del acoso sexual que recibió por parte de Chabelo.

"Me han atacado de una manera cruel, despiadada, ofensiva, porque para mi hay sentimientos encontrados. Ya lloré mucho, ya me enojé mucho, ya me indigné mucho y me duele profundamente porque con palabras altisonantes”, agregó la también productora.

“En mis redes me atacan diciéndome que no soy más que una ciega muerta de hambre que se quiere colgar de la fama de este señor, y no es así, porque eso yo no lo necesito. Soy simplemente una mujer que lucha día a día por ayudar a sus semejantes", finalizó Alexandra Beffer sobre el tema de acoso sexual que sufrió por parte de Chabelo.

